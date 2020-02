Bombardier: les principaux scénarios pour survivre

MONTRÉAL (awp/afp) - Retrait du programme A220, cession des trains ou des avions d'affaires: trois scénarios principaux s'offrent au constructeur aéronautique et ferroviaire Bombardier pour réduire sa dette colossale, selon les analystes.

Programme A220

Le 16 janvier, Bombardier a dit réévaluer "sa participation" à hauteur de 33,58% du capital dans la société en commandite Airbus Canada, créée en juillet 2018 et qui gère le programme de cet avion, l'ex-CSeries du canadien assemblé à Mirabel, au nord de Montréal.

Conformément à un accord avec Airbus, Bombardier doit investir 350 millions de dollars américains de plus dans l'A220 d'ici fin 2021, mais le constructeur québécois souhaite la levée de cette obligation en raison de sa situation financière périlleuse.

Selon le Wall Street Journal, Airbus pourrait également reprendre à charge un autre investissement de 350 millions de dollars fait par Bombardier dans l'A220 en 2019.

Le constructeur européen détient 50,06% des parts d'Airbus Canada, contre 16,36% pour Investissement Québec, mandataire de l'Etat québécois.

Les trains

Des analystes évoquent la cession de la branche Transport à Alstom ou à un autre groupe. Cette division a son siège à Berlin, en Allemagne, et n'emploie qu'environ 1.500 personnes au Québec.

Elle représente cependant plus des deux tiers du carnet de commandes de Bombardier. Et elle est "stratégiquement plus apte à croître" avec les changements climatiques que celle des avions d'affaires, selon le ministre québécois de l'Economie, Pierre Fitzgibbon, même si la concurrence dans le secteur y est plus vive.

Cependant, les autorités de régulation en Europe verraient d'un mauvais oeil un mariage entre Alstom et Bombardier Transport, selon le Wall Street Journal.

Les avions d'affaires

C'est actuellement la division la plus profitable du groupe, grâce au Global 7500, le plus gros appareil au monde sur ce créneau.

L'activité de cette branche est par nature plus cyclique que celle du ferroviaire. Mais le Global 7500, "c'est dans le haut de gamme, c'est les milliardaires qui achètent cela (...), il n'y a pas de considérations conjoncturelles de leur part", relativise pour l'AFP Michel Nadeau, directeur de l'Institut sur la gouvernance, un centre de recherche à Montréal.

Pour M. Nadeau, cette division "devrait être le dernier joyau à vendre".

