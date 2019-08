Bombardier : maintient sa prévision de RAIIA ajusté

01/08/2019 | 12:33

Bombardier a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2019.



Le RAIIA ajusté et le RAII ajusté sont respectivement de 312 millions de dollars et de 206 millions de dollars pour le trimestre. La marge RAII ajustée est de 7,0 % chez Avions d'affaires, tandis que Transport a dégagé une marge RAII ajustée de 5,1 %.



L'utilisation de flux de trésorerie disponibles a été de 429 millions $ pour le trimestre et de 1,5 milliard $ depuis le début de l'exercice.



' La performance sur le plan des flux de trésorerie disponibles a été solide dans l'ensemble des secteurs d'activité aéronautiques, contrebalançant une moins bonne performance chez Transport ' indique le groupe.



Le groupe maintient sa prévision de RAIIA ajusté consolidé de 700 M$ à 800 M$, reflétant la réduction de la marge de RAII ajustée de Transport à environ 5,0 % pour 2019.



