Bombardier : méga-contrat ferroviaire en Egypte

05/08/2019 | 15:02

Un consortium emmené par le groupe canadien Bombardier a remporté un contrat de plus de 4,5 milliards de dollars auprès des autorités égyptiennes pour équiper et mettre en service deux nouvelles lignes de monorail.



Au-delà de la fourniture de 70 trains de 280 places chacun, Bombardier fournira également les systèmes de signalisation, de communications et d'alimentation des deux lignes ferroviaires.



La première ligne, d'une longueur de 54 kilomètres, reliera l'est du Caire à la future capitale administrative du pays, et la seconde - longue de 42 kilomètres - reliera la Ville du 6 Octobre à Gizeh.



La part revenant à Bombardier - qui sera également chargé de la maintenance - est estimé à quelque 2,8 milliards de dollars, tandis que celle de son partenaire, le géant égyptien Orascom, devrait avoisiner les 900 millions de dollars.



