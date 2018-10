Bombardier : nomination à la direction de la transformation

10/10/2018 | 14:16

Le groupe Bombardier annonce ce mercredi la nomination de Sam Abdelmalek au poste de chef de la direction de la transformation et de la chaîne d'approvisionnement.



Cette nomination est entrée en vigueur ce jour. Sam Abdelmalek relèvera directement d'Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier. 'Il sera responsable de la transformation continue des activités de l'entreprise et dirigera celles de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité et la qualité pour appuyer les objectifs de croissance de Bombardier', indique le groupe.



Sam Abdelmalek a notamment occupé le poste de vice-président, Chaîne d'approvisionnement mondiale chez Pratt & Whitney.





