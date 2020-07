Bombardier : nomme un directeur général pour l'Inde

10/07/2020 | 15:56

Bombardier a annoncé la nomination de Rajeev Joisar au poste de directeur général pour l'Inde.



Rajeev Joisar sera responsable du développement commercial, des ventes, de l'exécution du projet et des services, a déclaré le fabricant de trains canadien.



Pendant près de deux décennies, il a occupé divers postes avec des responsabilités croissantes au cours de sa carrière chez Bombardier. Il a récemment aidé l'équipe indienne à remporter deux nouveaux contrats majeurs d'une valeur cumulée de plus d'un demi-milliard d'euros.



