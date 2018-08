Bombardier : obtient une commande en République tchèque

21/08/2018 | 16:53

Bombardier annonce ce mardi avoir obtenu un contrat portant sur la fourniture de 50 de ses plus récentes locomotives à CD Cargo, la filiale de fret de České dráhy, le plus important opérateur de ferroviaire en République tchèque.



Les dix premières locomotives seront utilisées pour le transport de marchandises et de passagers en République tchèque, en Slovaquie, en Allemagne, en Autriche, en Pologne et en Hongrie.





