Bombardier : publie son Rapport d'activité 2019 soulignant ses principales étapes et objectifs en matière de durabilité

Bombardier (TSX: BBD.B) a publié aujourd'hui son Rapport d'activité 2019, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la durabilité et soulignant ses progrès dans la poursuite de ses objectifs sur les plans de l'environnement, de la société et de la gouvernance (ESG).

« Pour une entreprise qui permet chaque jour à des millions de personnes dans le monde de se déplacer en toute sécurité, Bombardier est fière d'être un chef de file en pratiques d'affaires durables, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc. De plus, l'intensité de la crise sanitaire et économique mondiale actuelle nous démontre à quel point la durabilité est aujourd'hui plus importante que jamais. Avec ce rapport d'activité, nous envoyons un message réaffirmant avec clarté notre engagement à atteindre des objectifs ESG ambitieux alors que nous regardons au-delà de la crise actuelle. »

Reconnue comme l'une des 100 entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights, Bombardier s'est engagée à fabriquer des produits novateurs, rentables et efficaces, à gérer de façon efficace ses ressources opérationnelles tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et à faire rapport annuellement sur ses progrès de façon transparente.

L'entreprise croit que la façon pour atteindre de bons résultats est tout aussi importante que les résultats eux-mêmes, ce qui inclut le maintien des normes éthiques les plus élevées, la création d'un milieu de travail sain et axé sur les personnes, et le soutien aux communautés où nous exerçons des activités.

Le Rapport d'activité 2019 de Bombardier souligne les progrès de l'entreprise dans l'intégration de considérations ESG dans l'ensemble de l'entreprise. Les réalisations notables de l'année dernière incluent d'avoir joué un rôle de leader dans la promotion de l'adoption et de la disponibilité de carburants d'aviation durables en aviation d'affaires; d'avoir dépassé l'objectif d'offrir 1000 postes rémunérés de stagiaire au Canada en 2019 et d'avoir lancé des Code d'éthique et Code de conduite des fournisseurs actualisés et un programme d'éthique et de conformité renforcé.

En 2020, Bombardier devrait annoncer et déployer une stratégie mondiale renouvelée de durabilité, supervisée par son conseil d'administration, pour créer de la valeur pour ses parties prenantes et se rapprocher de son objectif de bâtir une entreprise durable de calibre international à long terme.

Bombardier publie des rapports sur sa durabilité depuis 2008. Lire le rapport 2019 dans son intégralité ici: https://www.bombardier.com/fr/sustainability.html