Bombardier : reçoit une commande de 310 millions de dollars

28/12/2018 | 12:50

Bombardier a annoncé ce jeudi avoir reçu une commande portant sur quatre avions d'affaires, dans le cadre d'une transaction évaluée à 310 millions de dollars.



L'identité de ce client n'a pas été divulguée.



L'avionneur canadien précise que cette commande porte sur des avions Global 6000, capables de parcourir 6.000 milles marins (11.100 km) avec huit passagers et quatre membres d'équipage, et de relier Moscou à Los Angeles sans escale.





