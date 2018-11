Bombardier : reçoit une commande de la SNCF

19/11/2018 | 16:19

Bombardier Transport annonce ce lundi avoir reçu une commande portant sur 19 Bombardier Omneo Premium, des trains à deux niveaux, de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour le compte de la Région Hauts-de-France.



'Cette levée d'options s'élève à environ 256 millions d'euros (...) et s'inscrit dans le cadre du contrat signé avec SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d'un maximum de 860 trains pour les Régions', précise Bombardier.



La Région Hauts-de-France compte déployer ces nouveaux trains, 'plus spacieux et confortables', sur les lignes de Paris à Amiens et Paris à Saint Quentin - Maubeuge / Cambrai.



Les premiers trains doivent être livrés en 2022.





