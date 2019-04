Bombardier : reçoit une commande pour six avions Q400

01/04/2019 | 13:11

Bombardier Avions commerciaux annonce ce lundi qu'un client, qui souhaite rester anonyme pour l'instant, lui a passé une commande portant sur six nouveaux avions Q400.



Selon le prix courant de l'avion Q400, la valeur de cette commande ferme s'élève à environ 202 millions de dollars américains.



'Les biturbopropulseurs sont en forte demande partout dans le monde et les avions Q Series répondent parfaitement aux besoins de compagnies aériennes régionales, car ils ont la capacité unique de desservir des environnements variés et difficiles. L'avion Q400 est le seul avion biturbopropulsé à offrir le plus bas coût par place parmi les biturbopropulseurs, une expérience améliorée aux passagers et une fiabilité éprouvée de 99,5%', commente Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux.





