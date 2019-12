Bombardier : remporte avec Alstom une commande en IDF

02/12/2019 | 14:31

Un consortium composé de Bombardier et d'Alstom annonce avoir remporté un contrat portant sur la fourniture de nouvelles rames de métro de pour Paris, pour un montant de 530 millions d'euros.



Alstom et Bombardier vont ainsi concevoir et fabriquer 44 trains pour la région Ile-de-France et la RATP. '[Cette commande] pourra être complétée par des levées d'options jusqu'à un total de 410 rames. La part respective d'Alstom et de Bombardier s'élève à environ 265 millions d'euros, soit 50% du total', indique le consortium.



Ces nouvelles rames seront déployées dans un premier temps sur trois lignes du métro parisien (3bis, 7bis et 10) et leur mise en service s'étalera de 2024 à 2026. Les options permettront ensuite d'équiper 5 autres lignes (13, 12, 3, 8 et 7).



