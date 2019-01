Bombardier : signe un contrat à 669 millions de dollars

09/01/2019 | 17:02

Le groupe Bombardier annonce que sa division Transport a signé un contrat avec la New Jersey Transit corporation, portant sur la fourniture de 113 voitures de train de banlieue multi-niveaux III, le tout pour un montant d'environ 669 millions de dollars.



Ce contrat comporte par ailleurs une option pour un maximum de 886 voitures additionnelles.



'Il s'agit du troisième contrat de Bombardier avec NJ Transit pour cette voiture prisée. Par suite des contrats signés en 2002 et 2010, Bombardier lui avait fourni 429 voitures multi-niveaux I et II maintenant exploitées par NJ Transit', rappelle Bombardier.





