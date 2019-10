Bombardier : 'solides carnets de commandes'

31/10/2019 | 12:01

Bombardier a présenté aujourd'hui ses résultats financiers sur le troisième trimestre de 2019. ' Ses résultats démontrent la poursuite des progrès et l'exécution du redressement ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires consolidés pour le trimestre ressort à 3,7 milliards de dollars, en croissance interne de 8 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.



' Le rythme soutenu des commandes s'est maintenu au cours du trimestre, et l'entreprise a présenté de solides carnets de commandes à la fois pour l'activité Transport et pour les avions d'affaires, lesquels totalisaient respectivement 35,1 milliards de dollars et 15,3 milliards de dollars ' indique la direction.



Le RAIIA ajusté et le RAII ajusté consolidés se sont établis à respectivement 255 millions de dollars et 159 millions de dollars pour le trimestre.



