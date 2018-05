Bombardier sort un peu du marasme, petit bénéfice

Montréal (awp/afp) - Le constructeur aéronautique et de matériels ferroviaires canadien Bombardier a poursuivi son redressement au premier trimestre 2018, avec des ventes plus solides et un petit bénéfice.

Le manufacturier a réalisé un bénéfice net de 44 millions de dollars américains entre janvier et mars, contre six millions pour la même période de 2017.

Hors éléments exceptionnels, Bombardier a dégagé un bénéfice ajusté trimestriel de 35 millions, soit trois millions de moins qu'il y a un an.

Sur cette base et pour une action, le bénéfice ajusté est d'un cent, soit pratiquement en ligne avec les prévisions des analystes qui tablaient sur un résultat à l'équilibre.

Le chiffre d'affaires a été de 4 milliards USD au premier trimestre, en hausse de 12% sur la même période l'an dernier. Bombardier a dégagé une marge positive avec un résultat courant avant impôt et frais financiers de 201 millions contre 150 millions.

"Nous avons atteint avec succès le milieu de notre plan de redressement avec un bilan renforcé et des efforts clairement axés sur l'exécution et la croissance", a estimé le PDG Alain Bellemare.

Pour dégager des moyens financiers, Bombardier a rationalisé ses installations et actifs avec la vente pour 635 millions de son parc industriel au nord de Toronto et y a signé un contrat de location.

La division avions commerciaux continue de brûler de la trésorerie avec des livraisons et des commandes en baisse. Le chiffre d'affaires a baissé de 12% à 463 millions. Bombardier a livré 13 appareils (dont cinq CSeries), deux de moins qu'au premier trimestre l'an dernier. Son carnet de commandes a fondu de 9% à 424 millions et le résultat courant de cette division st déficitaire de 73 millions contre 57 millions il y a un an.

Bombardier a indiqué avoir reçu "presque toutes les approbations" réglementaires pour laisser à Airbus la direction des opérations de sa filiale dédiée au CSeries "d'ici la fin du deuxième trimestre de 2018". La participation de Bombardier passera de 65% à 33% à la clôture de l'opération avec Airbus.

Pour la division avions d'affaires, les ventes ont été de 1,1 milliard, en hausse de 9% et le résultat courant de 97 millions, en progression de 23%. Le constructeur a livré 31 avions, deux de plus pour le même trimestre l'an dernier, et le carnet de commandes est resté pratiquement stable (+1%) à 14,3 milliards.

Les activités matériels ferroviaires ont enregistré un trimestre favorable avec un chiffre d'affaires de 2,36 milliards USD, en hausse de 21% et un résultat courant en progression de 16% à 191 millions. Bombardier Transport a augmenté de 2% son carnet de commandes à 35,7 milliards.

