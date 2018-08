Bombardier : un nouveau chef de l'exploitation Aéronautique

23/08/2018 | 13:01

Le groupe Bombardier annonce la nomination de Danny Di Perna au poste de chef de l'exploitation Aéronautique, à compter du 15 septembre.



'Dans ce poste nouvellement créé, Danny relèvera directement d'Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. et il aura la responsabilité de diriger les fonctions d'ingénierie, d'approvisionnement et de transformation d'Aéronautique. Le secteur d'activité Aérostructures et Services d'ingénierie de Bombardier relèvera aussi de Danny', précise Bombardier.



Danny Di Perna était récemment vice-président de l'approvisionnement mondial chez GE Power. Il a auparavant encore occupé un certain nombre de postes de haut dirigeant chez United Technologies Corporation.





