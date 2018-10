Bombardier : une commande pour Siemens et la Deutsche Bahn

04/10/2018 | 12:32

Bombardier annonce ce jour avoir signé un contrat avec Siemens, dans le cadre duquel l'entreprise canadienne continuera à être fournisseur du groupe allemand pour les 18 rames à sept voitures et les 50 voitures motorisées commandées par la Deutsche Bahn pour son modèle ICE 4.



La valeur de ce contrat s'élève à environ 198 millions d'euros. Bombardier doit fournir le tiers du projet total pour l'entreprise ferroviaire publique allemande.



'Bombardier a obtenu cette nouvelle commande en vertu d'un accord-cadre conclu avec Siemens, en 2011, qui porte sur le développement et la livraison de composants essentiels pour jusqu'à 300 trains à grande vitesse ICE 4 de la Deutsche Bahn. Bombardier est en charge de la conception de l'extérieur des véhicules, de la conception et production des caisses en acier, de la livraison des bogies porteurs et d'environ 30 pour cent de l'assemblage final du parc ICE 4', explique Bombardier.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.