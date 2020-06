Coronavirus: bras de fer pour le financement des transports publics d'Ile-de

France

PARIS (awp/afp) - RER et métros devront-ils s'arrêter en plein été, faute d'argent? Le dialogue tourne à l'aigre en Ile-de-France entre la région et l'Etat, le coronavirus ayant fait perdre plusieurs milliards d'euros aux transports publics.

"La crise du covid a été un espèce d'ouragan", s'est émue Valérie Pécresse, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités --l'autorité régionale des transports--, qui évoque des pertes "abyssales".

Elle estime à 2,6 milliards d'euros le trou dans son budget pour cette année, qu'elle réclame à cor et à cri à l'Etat: 1,6 milliard de recettes commerciales perdues en raison de la chute de la fréquentation, et 1 milliard du versement mobilité (ex versement transport, une taxe sur la masse salariale des structures employant plus de 11 personnes) qui ne sera pas perçu à cause du chômage partiel et de la baisse de l'activité économique.

"L'heure tourne et j'ai du mal à comprendre pourquoi je ne suis pas encore en réunion au plus haut niveau de l'Etat pour en discuter", a-t-elle expliqué lundi à des journalistes.

"Sans soutien de l'Etat, on ne peut plus payer" la RATP et la SNCF. "Nous ne paierons plus les opérateurs à partir du 8 juillet par manque de trésorerie, tout simplement", a-t-elle menacé.

Pour boucher le trou si Bercy ne lui vient pas en aide, il faudrait augmenter fortement les tarifs.

Avec un budget de fonctionnement d'environ 10,5 milliards d'euros par an, l'Ile-de-France représente une grosse moitié du secteur des transports publics en France. La facture du Covid-19 pour cette année est estimée à environ 4 milliards d'euros pour l'ensemble des "autorités organisatrices", les structures locales chargées des transports publics sur leur territoire.

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne s'était montrée rassurante, dans une récente interview à l'AFP: "Les présidents d'autorités organisatrices savent qu'on compte beaucoup sur les transports publics et ferroviaires, et qu'évidemment la sortie de crise et la relance les prendront en compte. C'est une question de timing."

Bataille de chiffres

Mais Valérie Pécresse manque un peu de patience, d'autant qu'Ile-de-France Mobilités envisage encore 1,5 milliard d'euros de pertes en 2021 et 500 millions en 2022. Elle s'inquiète aussi pour les trains, rames de métros et trams que l'autorité régionale a commandés à des usines françaises, chez Alstom ou Bombardier, et pour les nouvelles lignes en construction ou en projet.

La première réponse apportée pour l'instant est arrivée par un amendement glissé à l'Assemblée nationale qui propose 425 millions d'euros pour Ile-de-France Mobilités.

"C'est une goutte d'eau dans l'océan de nos pertes. Moi, je ne suis pas là pour me laisser balader pendant les six prochains mois, je demande un plan de soutien massif", a sèchement réagi Mme Pécresse.

"L'Etat sera aux côtés (...) de la région Ile-de-France, comme il l'est au côté des autres régions", a assuré le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Mais s'il a évoqué devant les députés "un acompte" pour "parer à l'urgence", il conteste les sommes mise en avant par Mme Pécresse.

"Elle dit 2,6 milliards. Mais 2,6 milliards, c'est avant les économies de coûts, avant l'effet TVA, les gestes commerciaux qu'elle a faits au nom de la région. C'est plutôt autour de 1,7 ou 1,8 milliard, les chiffres sur lesquels nous arrivons", a-t-il dit sur Public Sénat.

"Allez demander au ministère qu'il vous présente la liste des économies de coûts, je veux voir où elles sont", s'étrangle-t-on dans l'entourage de Valérie Pécresse. "On a acheté des masques qu'on a distribués, on a fait rouler des bus pour les soignants, on a fait de la désinfection des bus, des trains, etc. Tout ça coûte énormément d'argent. Il y a zéro économie!"

Quant aux "gestes commerciaux", Ile-de-France Mobilités estime à 120 millions d'euros le remboursement des abonnements en avril et début mai, qu'il était impossible de suspendre pour cause de confinement (car la procédure impose de s'adresser à un guichet).

"Les transports continueront à rouler en Ile-de-France et je ne doute pas que nous trouverons une solution intelligente avec Mme Pécresse", a rassuré M. Djebbari.

as-aro-liu/tq/eb