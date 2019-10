Gros contrat de Bombardier Transport pour Leclanché

Zurich (awp) - Elu au rang de fournisseur mondial de systèmes de batteries pour Bombardier Transport, Leclanché a obtenu une importante commande du fabricant canadien de matériel ferroviaire. L'entreprise vaudoise basée à Yverdon-les-Bains lui fournira ses produits pour dix projets, avec à la clef un chiffre d'affaires potentiel supérieur à 100 millions de francs suisses.

Bombardier Transport utilisera la technologie de Leclanché en matière de modules et de de packs utilisant des cellules 100% européennes (GNMC et LTO) dans sa vaste gamme de trains, précise mercredi Leclanché. Ce partenariat accélérera également la transition des batteries plomb-acide vers les cellules lithium-ion, qui constituent une technologie propre, écologique et durable, poursuit le communiqué.

Selon les estimations actuelles, qui prennent en compte les avantages concurrentiels des batteries au lithium-ion, ce type de systèmes devrait constituer d'ici 2025, la majorité du marché de stockage d'énergie pour l'industrie ferroviaire. Citant des études indépendantes, Leclanché affirme que la demande de capacité de fabrication de batteries pour ce secteur augmentera de 400% d'ici à 2025.

vj/