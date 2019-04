Ile-de-France: un programme à 8,3 mds EUR pour renouveler les métros

Paris (awp/afp) - Le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) a adopté mercredi un nouveau schéma directeur du matériel roulant du métro parisien. Ce dernier prévoit des investissements de 8,3 milliards d'euros d'ici 2040, a indiqué à l'AFP IDFM.

Le premier morceau concerne l'achat d'au moins 338 rames destinées aux lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13, "sur fer", du métro. L'appel d'offres, en cours, fait saliver les constructeurs ferroviaires, dont Alstom et Bombardier qui ont fourni le matériel le plus récent. La signature du marché est attendue pour la fin 2019.

Concrètement, ce programme baptisé MF19 (pour "métro fer commande 2019") concerne des rames courtes de 76 mètres pour les lignes 3, 10 et 12, une version plus longue de 77,40 mètres pour les lignes 7, 8 et 13, et une version très courte de 62 mètres pour les lignes 3 bis et 7 bis.

Ce sont les lignes 10, 3bis et 7bis qui seront servies les premières, respectivement en 2024-26, 2025 et 2026. Suivront les lignes 13 (2026-29), 12 (2026-28), 3 (2028-30), puis 7 et 8 (2029-33). Concernant la ligne 13, qui pose le plus de problèmes actuellement, l'autorité régionale des transports a validé le lancement d'études d'avant-projet afin de préciser les modalités d'une automatisation de la ligne.

IDFM estime à 8,28 milliards d'euros les besoins de financements d'ici 2040, dont 3,67 milliards pour le métro fer, 1,78 milliard pour le métro sur pneu, 340 millions pour les ateliers et 2,48 milliards pour les systèmes et l'adaptation des infrastructures de transport. Ce plan ne concerne pas les futures lignes 15, 16, 17 et 18 du métro du Grand Paris, dont le matériel est également financé par l'autorité régionale.

afp/vj