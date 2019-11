Bonduelle : La volatilité devrait faire son grand retour 01/11/2019 | 08:59 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 24.2€ | Objectif : 27€ | Stop : 22.9€ | Seuil d'invalidation : 22.8€ | Potentiel : 11.57% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 24.2 € pour viser les 27 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 23.1 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 22.9 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.47 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Transformation de fruits et légumes Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BONDUELLE -17.96% 833 KERRY GROUP 25.32% 21 327 THE JM SMUCKER COMPANY 13.04% 12 053 TREEHOUSE FOODS, INC. 6.53% 3 036 CHONGQING FULING ZHACAI GRO.. --.--% 2 607 HAOXIANGNI HEALTH FOOD CO L.. --.--% 619 LA DORIA S.P.A. 11.49% 303 TIANYUN INTERNATIONAL HOLDI.. -12.61% 121

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2020 2 852 M EBIT 2020 120 M Résultat net 2020 74,6 M Dette 2020 582 M Rendement 2020 2,20% PER 2020 10,2x PER 2021 9,49x VE / CA2020 0,47x VE / CA2021 0,46x Capitalisation 761 M Prochain événement sur BONDUELLE 04/11/19 Q1 2020 Publication évolution de l'activité Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 25,85 € Dernier Cours de Cloture 23,75 € Ecart / Objectif Haut 22,9% Ecart / Objectif Moyen 8,84% Ecart / Objectif Bas 0,21% Dirigeants Nom Titre Guillaume Debrosse Chief Executive Officer Martin Ducroquet Chairman-Supervisory Board Grégory Pierre Maurice Sanson Deputy CEO-Finance & Development Isabelle Danjou Vice Chairman-Supervisory Board Élisabeth Minard Independent Member-Supervisory Board