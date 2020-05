Bonduelle : Oddo BHF relève son opinion

05/05/2020 | 16:08

Oddo BHF relève son opinion de 'neutre' à 'achat' tout en maintenant son objectif de cours à 24 euros, au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires de troisième trimestre comptable en croissance organique plus élevée qu'estimé à +10,6% (contre +4,2%).



'Même si le quatrième trimestre sera beaucoup moins dynamique, le derating actuel du titre nous semble excessif', juge le bureau d'études, qui note aussi une prise de participation minoritaire au capital d'une start-up russe Elementaree.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.