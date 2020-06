Bonduelle : Oddo BHF reste à 'achat'

01/06/2020 | 10:22

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 24 euros sur Bonduelle, après l'annonce qu'une réduction de 20% des ratios habituels de distribution de dividende 2019-20 sera proposée à l'assemblée générale du 3 décembre 2020.



'Nous estimons que cette annonce ne met pas en doute la situation financière de Bonduelle qui reste maitrisée', juge l'analyste, qui ajuste son dividende attendu à 0,38 euro (contre 0,48 euro estimé précédemment et correspondant à un pay-out de 22%).



'Au cours actuel la valorisation reste bon marché, sur la base du PE', ajoute Oddo BHF, soulignant que le titre du groupe agroalimentaire 'se traite avec une décote par rapport à l'indice CAC Mid60 de 68% comparée à une décote historique de 30%'.



