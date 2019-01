22/01/2019 | 11:20

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Bonduelle, après l'annonce par le groupe d'une entrée en négociation en vue de l'acquisition d'une usine de conditionnement en Pennsylvanie.



Cette usine, destinée au conditionnement de produits surgelés, dispose d'une capacité de 45.000 tonnes sur 7 lignes de conditionnement et compte 140 salariés. La finalisation de cette acquisition devrait intervenir dans les prochaines semaines.



'Cette acquisition permet à Bonduelle de palier à son manque de capacité. Le groupe affiche une croissance stable depuis 2017/18 pour son activité surgelé aux Etats-Unis en raison de la saturation de ses usines, en particulier celles de conditionnement. (...) Cette acquisition est une bonne nouvelle. Elle permettra au groupe d'accroitre ses capacités de production aux Etats-Unis et retrouver de la croissance de son CA en surgelé', analyse Oddo BHF.



Le broker réaffirme au passage son objectif de cours de 37 euros. Celui-ci augure d'un potentiel de hausse de l'ordre de 17%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.