Bonduelle : Oddo neutre après des résultats 'en retrait'

06/03/2020 | 10:22

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Bonduelle, notant des résultats semestriels 'en retrait et un peu en-dessous des attentes'.



'Nous gardons à ce stade nos prévisions inchangées qui se situent en déjà bas de fourchette. Une réunion financière est prévue ce matin, nous serons attentifs aux commentaires du management sur : l'impact de l'épidémie du coronavirus sur ses activités, en particulier en Italie (≈ 8% du CA) ; le résultat des négociations avec les distributeurs ; l'évolution de l'activité Frais aux États-Unis ; un point sur les innovations', explique le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 24 euros, pour un potentiel de +13%.



