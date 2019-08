Bonduelle : déçu, Portzamparc préconise maintenant d'alléger

06/08/2019 | 09:33

Précédemment d'avis de 'conserver' l'action Bonduelle, le bureau d'études Portzamparc, spécialisé dans le 'smidcaps' parisiennes, a dégradé son conseil à 'alléger' ce matin, en signalant 'des perspectives peu encourageantes'. L'objectif est réduit de 27,6 à 25 euros, grosso modo en ligne avec le cours actuel.



Les ventes du 4ème trimestre de l'exercice décalé du spécialiste du légume transformé ont reculé, en données organiques, de 2%, alors que les analystes n'anticipaient que - 1,3%. En cause : essentiellement l'activité hors Europe 'en raison de la diversification de sourcing d'un client important (Wal Mart) enregistrée sur le 2ème trimestre et de la rationalisation du portefeuille produits du groupe sur cette zone', indique une note.



Portzamparc souligne aussi que la direction de Bonduelle déclare que l'indemnisation des dégâts causés par la bactérie E.Coli est maintenant sujette à caution, qu'elle n'a pas obtenu les hausses de prix escomptées, que la concurrence se faisait plus pressante, et que 'son début de campagne a été très difficile suite à des situations de canicules record et des restrictions d'irrigations dans certaines zones'.



Les analystes réduisent donc leurs prévisions financières ainsi, par ricochet, que leur conseil sur le dossier.









