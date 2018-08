BONDUELLE - Chiffre d'affaires annuel 2017-2018 : croissance de l'activité et confirmation de l'objectif annuel de rentabilité

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Chiffre d'affaires annuel 2017-2018

Nouvel exercice de croissance de l'activité pour le Groupe Bonduelle en 2017-2018

et confirmation de l'objectif annuel de rentabilité

Finalisation de l'acquisition de l'activité Del Monte au Canada

L'exercice clos le 30 juin 2018 permet au Groupe Bonduelle d'afficher un chiffre d'affaires de 2 776,6 millions d'euros soit une croissance de + 21,4 % grâce à la consolidation en année pleine de l'acquisition de Ready Pac Foods et à la résilience du périmètre historique d'activités. Cette performance, réalisée dans un environnement de consommation peu porteur en Europe et aux Etats-Unis et en amélioration lente en Europe orientale, démontre la validité du modèle d'activités du groupe, diversifié tant en terme géographique que de segments d'activité (conserve, surgelé, frais prêt-à-consommer) et de réseaux de distribution (retail et food service), et de sa stratégie de développement alliant croissance interne et externe.

La finalisation de l'acquisition de l'activité Del Monte au Canada souligne, elle, l'ambition de développement du groupe dans la consommation végétale.

Chiffre d'affaires global

Répartition du chiffre d'affaires par zone

CA consolidé

(millions d'euros) 12 mois 2017-2018 12 mois 2016-2017 Taux de change courants Taux de change et périmètre constants 4e

trimestre

2017-2018 4e

trimestre

2016-2017 Taux de change courants Taux de change et périmètre constants Zone Europe 1 290,3 1 277,3 1,- % 1,- % 338,5 330,- 2,6 % 2,6 % Zone hors Europe 1 486,3 1 010,8 47,- % - 0,5 % 344,9 405,7 - 15,- % - 5,5 % Total 2 776,6 2 288,1 21,4 % 0,3 % 683,4 735,7 - 7,1 % - 1,8 %

Répartition du chiffre d'affaires par technologie

CA consolidé

(millions d'euros) 12 mois 2017-2018 12 mois 2016-2017 Taux de change courants Taux de change et périmètre constants 4e

trimestre

2017-2018 4e

trimestre

2016-2017 Taux de change courants Taux de change et périmètre constants Conserve 988,- 984,2 0,4 % 1,7 % 234,8 239,7 - 2,- % 1,2 % Surgelé 622,- 648,4 - 4,1 % - 1,1 % 143,8 161,- - 10,7 % - 6,5 % Frais 1 166,6 655,5 78,- % - 0,4 % 304,8 335,- - 9,- % - 1,8 % Total 2 776,6 2 288,1 21,4 % 0,3 % 683,4 735,7 - 7,1 % - 1,8 %

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit sur l'exercice 2017-2018 (1er juillet 2017 - 30 juin 2018) à 2 776,6 millions d'euros, soit une progression de + 21,4 % en données publiées. Cette évolution repose pour l'essentiel sur l'intégration en année pleine de Ready Pac Foods (+ 23,6 %) acquise le 21 mars 2017, mais également sur la progression du périmètre constant d'activités (+ 0,3 %), les changes impactant négativement l'activité (- 2,6 %) principalement le dollar US, le dollar canadien et le rouble russe.

Le 4ème trimestre affiche une baisse de l'activité de - 7,1 % en données publiées, particulièrement impacté par l'évolution des changes. L'évolution en données comparables* s'établit à - 1,8 % du fait notamment de bases de comparaison élevées aux Etats-Unis en frais prêt-à-consommer et en Europe orientale, et d'un effet calendaire en Amérique du Nord.

Zone Europe

La zone Europe, représentant 46,5 % du chiffre d'affaires, affiche une croissance sur l'exercice 2017-2018 de

+ 1,- % contre + 0,2 % sur l'exercice 2016-2017. La croissance au 4ème trimestre s'établit à + 2,6 % en données publiées comme en données comparables*, les 3 segments d'activité affichant une croissance positive.

Cette accélération de l'activité a été permise par les innovations lancées aux marques Bonduelle et Cassegrain (gammes légumiô, VeggissiMmm! notamment), alimentant des gains de parts de marché dans de nombreux pays et segments, et par une météorologie plus favorable limitant les ruptures de produits dans des marchés parfois en retrait et une consommation alimentaire toujours à la peine dans les principaux pays européens.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, comprenant principalement les Amériques et l'Europe centrale et orientale, devenue prépondérante dans le portefeuille géographique du groupe, représente 53,5 % du chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2018.

La zone enregistre une progression de l'activité de + 47,- % en données publiées et - 0,5 % en données comparables*, grâce à l'intégration en année pleine de Ready Pac Foods, acquise au 21 mars 2017 et consolidée sur 12 mois contre 3 en 2016-2017 et malgré un effet défavorable de change impactant plus particulièrement cette zone.

La croissance limitée de la zone en données comparables* s'explique par :

une saturation des capacités de production des activités conserve et surgelé en Amérique du Nord dans une logique de valorisation du portefeuille d'activités et une activité comptant 52 semaines contre 53 l'exercice précédent ;

une baisse d'activité en frais prêt-à-consommer chez Bonduelle Fresh Americas sur le 4 ème trimestre 2017-2018 du fait d'une base de comparaison très élevée de cette même période l'exercice précédent ;

un retour de la croissance de l'activité en Europe orientale avec des gains de parts de marché qui, bien que marquant ainsi un redressement, n'a pas recouvré les dynamiques antérieures ;

une montée en puissance progressive du partenariat avec Unilever au Brésil et de l'évolution du modèle d'activités mis en oeuvre.

Au 4ème trimestre, l'évolution de l'activité s'établit à - 15,- % en données publiées et - 5,5 % en données comparables*, notamment du fait de l'impact élevé des changes sur le trimestre et de l'effet calendaire en Amérique du Nord évoqué plus haut.

Evènements significatifs du trimestre

Evolution de la gouvernance du groupe

A l'issue d'une convention internationale réunissant les 1300 managers du Groupe Bonduelle, a été annoncée le jeudi 5 avril 2018 la nomination de Guillaume Debrosse au poste de Directeur Général, Christophe Bonduelle devenant quant à lui Président non exécutif.

Guillaume Debrosse, âgé de 47 ans, diplômé de l'Université Paris Dauphine, membre de la famille Bonduelle, a débuté sa carrière chez l'Oréal, puis dans les télécoms et notamment chez Telefonica où il a occupé à Singapour la Direction Financière d'O2 sur la zone Asie Pacifique, et a rejoint le Groupe Bonduelle en 2007. Il y a d'abord occupé des fonctions dans les activités Frais, en finance puis en direction générale. Directeur Général de la business unit BEAM (Bonduelle EurAsia Markets), il était basé à Moscou depuis 2014.

Dans son rôle de Directeur Général lui reporteront 3 Directeurs Généraux Adjoints :

Philippe Carreau, en charge de la zone Europe regroupant les business units BELL (Bonduelle Europe Long Life) et BFE (Bonduelle Fresh Europe),

Grégory Sanson, en charge des Finances et du Développement du groupe,

Daniel Vielfaure, en charge de la zone Amériques regroupant les business units BFA (Bonduelle Fresh Americas) et BALL (Bonduelle Americas Long Life).

La business unit BEAM (Bonduelle EurAsia Markets) demeure, quant à elle, rattachée directement à Guillaume Debrosse.

Cette évolution de l'organisation, devenue effective au 1er juillet 2018, répond à la nouvelle dimension du groupe, son internationalisation croissante, et à l'ambition VegeGo! d'être le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale. Elle préserve l'organisation du groupe en business units, mais en favorisant les synergies entre elles dans les zones géographiques. Elle permet enfin d'assurer graduellement la succession de Christophe Bonduelle, dans le respect de l'objectif de pérennité fixé par l'actionnaire familial.

Cooptation d'un membre du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance a coopté, lors de la séance du 29 mai 2018, Monsieur Jean-Pierre VANNIER en remplacement de Monsieur Yves TACK, décédé en mars 2018. Monsieur Jean-Pierre VANNIER, 47 ans, diplômé de l'Institut Catholique des Arts et Métiers et titulaire d'un Executive MBA de l'EDHEC Business School, dispose d'une expertise industrielle démontrée. Il est actuellement en charge des projets d'investissement d'un groupe leader mondial des ingrédients d'origine naturelle.

La cooptation de Monsieur Jean-Pierre VANNIER sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale du 6 décembre 2018.

Finalisation de l'acquisition Del Monte au Canada

Bonduelle a annoncé le 4 juillet 2018 avoir finalisé avec Conagra Brands Inc. l'acquisition de l'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada.

Cette acquisition, devenue effective au 03 juillet 2018, comprend un droit d'utilisation de la marque Del Monte sur différents segments de fruits et légumes transformés et les stocks de produits y afférents pour un montant de 43 millions de dollars canadiens. Faisant appel à des co-packers, dont Bonduelle, l'activité acquise exclut tout actif industriel et personnel.

L'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada, présentant un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de dollars canadiens, complète les activités de légumes en conserve et surgelé de la business unit Bonduelle Americas Long Life, pour une large part opérées sous marques de distributeurs, soulignant le développement souhaité du groupe dans les activités à marque et l'élargissement de son ambition au-delà du légume, à l'alimentation végétale.

Perspectives

Malgré une évolution limitée de l'activité hors croissance externe, le groupe maintient son objectif de croissance de la rentabilité opérationnelle courante d'environ 20 % sur l'exercice à taux de changes constants.

L'ambiance de consommation constatée tant en Europe qu'aux Etats-Unis, les résultats des négociations commerciales dans ces deux zones ainsi qu'un début de campagnes agricoles difficile (pluviométrie retardant les semis et épisodes de fortes chaleurs lors du développement des légumes) dans plusieurs zones de production limiteront la progression attendue du chiffre d'affaires et de la rentabilité du groupe pour 2018-2019 hors croissances externes.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochain évènement financier :

- Résultats annuels 2017-2018 et perspectives 2018-2019 : 1er octobre 2018 (avant bourse)

A propos de Bonduelle Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

