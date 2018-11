BONDUELLE - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018-2019 : Activité soutenue par la résilience de la zone Europe

BONDUELLE

Société en Commandite par Actions au capital de 56 491 956,50 EUR

Siège social : La Woestyne - 59173 RENESCURE

RCS Dunkerque B 447 250 044

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018-2019

(1er juillet - 30 septembre 2018)

Activité du 1er trimestre soutenue par la résilience de la zone Europe

Le chiffre d'affaires du Groupe Bonduelle s'établit au 1er trimestre de l'exercice 2018-2019 à 682,1 millions d'euros soit une variation de - 1,2 % en données publiées et - 1,- % en données comparables(1). L'intégration des activités de Del Monte acquises début juillet contribue à hauteur + 1,- % à la variation totale, les effets de changes pesant, quant à eux, sur la croissance de l'activité pour - 1,2 %, liés aux variations des dollars canadien et américain ainsi qu'au rouble russe.

Répartition du chiffre d'affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d'euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2018 Du 1er juillet au

30 septembre 2017 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 315,1 313,2 + 0,6 % + 0,8% Zone hors Europe 367,- 377,4 - 2,7 % - 2,5 % Total 682,1 690,6 - 1,2 % - 1,- %

Répartition du chiffre d'affaires par segment d'activités

CA total consolidé

(en millions d'euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2018 Du 1er juillet au

30 septembre 2017 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 230,9 231,3 - 0,2 % - 1,3 % Surgelé 145,6 150,7 - 3,4 % - 1,9 % Frais 305,6 308,6 - 0,9 % - 0,3 % Total 682,1 690,6 - 1,2 % - 1,- %

Zone Europe

La croissance du chiffre d'affaires de la zone Europe, représentant 46,2 % de l'activité sur la période, s'établit à + 0,8 % en données comparables(1) et + 0,6 % en données publiées. L'été, particulièrement chaud en Europe, a eu un effet positif sur les ventes de produits estivaux (maïs, salades traiteur), qui affichent une croissance solide sur la période, en particulier pour les produits à marques nationales.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 53,8 % du chiffre d'affaires du groupe, affiche un repli de - 2,5 % en données comparables(1) et - 2,7 % en données publiées.

En Russie, les mauvaises campagnes enregistrées ont pénalisé les ventes à marque Globus et marques de distributeurs, à rentabilités limitées. Les ventes à marque Bonduelle affichent, elles, une croissance solide.

L'activité en Amérique du Nord s'établit en léger retrait hors variation de périmètre, lié à l'arrêt de gammes de produits non contributives au sein de la business unit Bonduelle Fresh Americas (BFA) et de décalages temporaires dans l'exécution de certains contrats de vente aux industriels en conserve et en surgelé de la business unit Bonduelle Americas Long Life (BALL). L'activité de Del Monte, acquise en juillet 2018, contribue à la croissance globale du groupe à hauteur de + 1,- %, comme anticipé.

Autre information significative

Offre de paiement du dividende en actions - Bonduelle propose le paiement du dividende en actions à l'occasion de son Assemblée Générale du 6 décembre 2018.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires de Bonduelle SCA du 6 décembre 2018, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018, le versement d'un dividende de 0,50 € par action, en progression de 11 %.

Afin de récompenser la fidélité de ses actionnaires et sur proposition du Conseil de Surveillance, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, agissant en qualité de Gérant et d'Associé commandité de la société Bonduelle SCA et représentée par son Président, Monsieur Christophe Bonduelle, a pris également la décision de proposer à l'Assemblée Générale une option du paiement du dividende en actions permettant à tout actionnaire de bénéficier d'une option de percevoir en numéraire et/ou en actions le dividende lui revenant. Le prix proposé de l'action reçue à titre de dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours côtés des vingt séances de Bourse précédent la date de l'Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende(2).

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 6 décembre 2018, le calendrier serait le suivant :

6 décembre 2018 : fixation du prix d'émission des actions nouvelles qui seraient remises en paiement du dividende en actions ;

14 décembre 2018 au 28 décembre 2018 inclus : période d'exercice de l'option du dividende en actions ;

9 janvier 2019 : paiement du dividende en numéraire et/ou livraison des actions.

Perspectives

Malgré un 1er trimestre d'activité en léger retrait et les campagnes agricoles difficiles de l'été 2018, le Groupe Bonduelle confirme son objectif de croissance de chiffre d'affaires d'environ 2,5 % et de rentabilité opérationnelle courante d'environ 5 %, tous deux à taux de change constants et hors nouvelle acquisition en 2018-2019.

(1) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

(2) Si le montant du dividende net pour lequel l'actionnaire a exercé l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, il pourra obtenir le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces à la date d'exercice de l'option.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements financiers

- Assemblée Générale : 6 décembre 2018

- Chiffre d'affaires 1er semestre 2018-2019 : 4 février 2019 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2018-2019 : 1er mars 2019 (avant bourse)

A propos de Bonduelle Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC FOOD PRODUCERS - CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP Retrouvez l'actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

