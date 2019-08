BONDUELLE : LCM reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste Neutre sur Bonduelle et abaisse son objectif de cours de 26,4 à 25,9 euros alors que le groupe publiait hier soir des résultats globalement en ligne avec les attentes du broker. Le chiffre d’affaires est ressorti à 2,777 milliards d’euros, en repli de 1,5% en organique. Il était attendu à 2,805 milliards. Par ailleurs, Bonduelle a confirmé son objectif 2018/2019 d’une rentabilité opérationnelle courante stable à périmètre et change constants." Nous prenons en revanche un scénario un peu plus prudent sur l'exercice suivant, le management évoquant l'impact des canicules sur les récoltes actuelles ", souligne le broker, qui attend des résultats 2019 mitigés.