BONDUELLE : LCM reste Neutre

LCM a maintenu sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 22,8 euros sur Bonduelle après une réunion SFAF organisée dans le sillage des résultats semestriels. Le broker indique que le second semestre devrait être mieux orienté. Néanmoins, le bureau d'études attend d'avoir une vision sur le rendement des récoltes dans les prochains mois avant d'avoir une opinion plus positive sur le dossier, d'autant que la valorisation n'incite pas encore à se précipiter.