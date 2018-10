BONDUELLE - Résultats annuels 2017-2018 : nouvel exercice de progression de l'activité et de la rentabilité

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Résultats annuels 2017-2018

(1er juillet 2017 - 30 juin 2018)

2017-2018 : nouvel exercice de progression

de l'activité et de la rentabilité du Groupe Bonduelle

Un plus haut historique en chiffre d'affaires et en rentabilité

Une progression de l'activité portée par la croissance externe et une croissance significative de la rentabilité

De bonnes performances opérationnelles dans un environnement exigeant

L'ambition végétale : acquisition de Del Monte au Canada

Une gouvernance adaptée à l'ambition VegeGo!

Croissance de la rentabilité attendue en 2018-2019

Le Conseil de Surveillance, réuni le 28 septembre 2018 sous la présidence de Martin Ducroquet, a examiné les comptes sociaux et consolidés 2017-2018 arrêtés par la Gérance et certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Données d'activité - chiffres clés

Comptes consolidés

en millions d'euros 2017-2018 2016-2017 Variations Chiffre d'affaires 2 776,6 2 288,1 + 21,4 % Résultat opérationnel courant 123,6 108,3 + 14,2 % Résultat net 72,3 59,8 + 20,9 %

L'exercice clos le 30 juin 2018 permet au Groupe Bonduelle d'afficher un plus haut historique de chiffre d'affaires à 2 776,6 millions d'euros soit une croissance de + 21,4 % grâce à la consolidation en année pleine de Ready Pac Foods et à la résilience du périmètre historique d'activités(1). La rentabilité opérationnelle courante, en progression de + 14,2 %, inscrit elle aussi un plus haut historique pour le groupe.

Bien que dilutive en année pleine sur la marge opérationnelle courante du groupe, la rentabilité de Ready Pac Foods devenue Bonduelle Fresh Americas progresse significativement au second semestre comme anticipé. Le périmètre historique d'activités(1) enregistre, quant à lui, une croissance de + 6,4 % de sa rentabilité opérationnelle courante à taux de change constants.

Cette bonne performance opérationnelle et financière, réalisée dans un environnement de consommation peu porteur en Europe et aux Etats-Unis et en amélioration lente en Europe orientale, démontre la validité du modèle d'activités du groupe, diversifié en terme géographique, de segments d'activité (conserve, surgelé, frais prêt-à-consommer) et de réseaux de distribution (retail et food service), et de sa stratégie de développement alliant croissance interne et externe.

La finalisation de l'acquisition de l'activité Del Monte au Canada souligne, elle, l'ambition de développement du groupe dans l'alimentation végétale.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit sur l'exercice 2017-2018 (1er juillet 2017 - 30 juin 2018) à 2 776,6 millions d'euros, soit une progression de + 21,4 % en données publiées. Cette évolution repose pour l'essentiel sur l'intégration en année pleine de Ready Pac Foods (+ 23,6 %) acquise le 21 mars 2017, et dans une moindre mesure sur la progression du périmètre constant d'activités (+ 0,3 %), les changes impactant négativement l'activité (- 2,6 %), principalement le dollar US, le dollar canadien et le rouble russe.

Répartition du chiffre d'affaires par zone

CA consolidé

(millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 Variations

données publiées Variations

données comparables(2) Zone Europe 1 290,3 1 277,3 1,- % 1,- % Zone hors Europe 1 486,3 1 010,8 47,- % - 0,5 % Total 2 776,6 2 288,1 21,4 % 0,3 %

Répartition du chiffre d'affaires par segment d'activités

CA consolidé

(millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 Variations

données publiées Variations

données comparables(2) Conserve 988,- 984,2 0,4 % 1,7 % Surgelé 622,- 648,4 - 4,1 % - 1,1 % Frais 1 166,6 655,5 78,- % - 0,4 % Total 2 776,6 2 288,1 21,4 % 0,3 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 46,5 % du chiffre d'affaires, affiche une croissance sur l'exercice 2017-2018 de

+ 1,- % contre + 0,2 % sur l'exercice 2016-2017.

Cette accélération de l'activité a été permise par les innovations lancées aux marques Bonduelle et Cassegrain (gammes légumiô, VeggissiMmm! notamment), alimentant des gains de parts de marché dans de nombreux pays et segments, et par une météorologie plus favorable limitant les ruptures de produits dans des marchés parfois en retrait.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, comprenant principalement les Amériques et l'Europe orientale, devenue prépondérante dans le portefeuille géographique du groupe, représente 53,5 % du chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2018.

La zone enregistre une progression de l'activité de + 47,- % en données publiées et - 0,5 % en données comparables(2), grâce à l'intégration en année pleine de Ready Pac Foods, acquise au 21 mars 2017 et consolidée sur 12 mois contre 3 en 2016-2017, et malgré un effet défavorable de change impactant plus particulièrement cette zone.

La croissance limitée de la zone en données comparables(2) s'explique par :

une saturation des capacités de production des activités conserve et surgelé en Amérique du Nord dans une logique de valorisation du portefeuille d'activités et une activité comptant 52 semaines contre 53 l'exercice précédent ;

une baisse d'activité en frais prêt-à-consommer chez Bonduelle Fresh Americas sur le 4 ème trimestre 2017-2018 du fait d'une base de comparaison très élevée de cette même période l'exercice précédent ;

un retour de la croissance de l'activité en Europe orientale avec des gains de parts de marché qui, bien que marquant ainsi un redressement, n'a pas recouvré les dynamiques antérieures ;

une montée en puissance progressive du partenariat avec Unilever au Brésil et de l'évolution du modèle d'activités mis en oeuvre.

Rentabilité opérationnelle

en millions d'euros 2017-2018

Données publiées 2016-2017

Données publiées Variations

données publiées Variations

données comparables(2) Chiffre d'affaires 2 776,6 2 288,1 + 21,4 % + 0,3 % Rentabilité opérationnelle courante 123,6 108,3 + 14,2 % + 13,1 % Taux de marge opérationnelle courante 4,5 % 4,7 % - 20 bp + 60 bp

La rentabilité opérationnelle courante du Groupe Bonduelle au titre de l'exercice 2017-2018 s'établit à 123,6 millions d'euros, soit une croissance de + 14,2 % en données publiées. Cette rentabilité permet d'afficher une marge opérationnelle courante de 4,5 %, en progression de 60 bp à périmètre comparable et étayée par des investissements marketing en hausse de 6 %.

La zone Europe a vu sa marge opérationnelle courante progresser à 4,4 %. En zone hors Europe, la rentabilité opérationnelle courante qui, rapportée aux ventes, s'établit à un niveau significativement supérieur à la moyenne du groupe en particulier en Europe orientale, est restée stable sur le périmètre historique d'activités(1) à changes constants.

Ainsi la rentabilité opérationnelle courante du périmètre historique d'activités(1) s'inscrit à 112,9 millions d'euros contre 106,1 millions d'euros l'exercice précédent en croissance de + 6,4 % à taux de change constants. Cette progression significative de la rentabilité sur le périmètre historique en l'absence de croissance du chiffre d'affaires est conforme à l'objectif annoncé et souligne l'efficacité opérationnelle du groupe.

La charge nette des éléments non récurrents s'élève à 4,6 millions d'euros et comprend pour l'essentiel des frais liés à des franchises d'assurance sur des événements climatiques aux Etats Unis et de réorganisation.

Après prise en compte de cette dernière, le résultat opérationnel s'établit à 119,- millions d'euros en progression de + 18,8 %.

Résultat net

La charge financière nette s'élève à 25,3 millions d'euros contre 18,2 millions d'euros en 2016-2017. Cette hausse est la conséquence directe de l'accroissement de l'endettement moyen du groupe sur la période en lien avec le financement de l'acquisition de Ready Pac Foods en année pleine et pour partie contrebalancé par le désendettement continu du groupe hors croissance externe.

La charge d'impôt de 21,4 millions d'euros est en baisse par rapport à l'exercice précédent (22,3 millions d'euros en 2016-2017) et correspond à un taux effectif d'impôt de 22,8 %.

Le résultat net ressort à 72,3 millions d'euros, en progression de + 20,9 % et représente, à l'instar de l'exercice précédent, 2,6 % du chiffre d'affaires.

Situation financière

Un profil financier sain et une dette en baisse sur l'exercice







30 juin 2013 30 juin 2014 30 juin 2015 30 juin 2016 30 juin 2017 30 juin 2018 Dette nette (en millions d'euros) 591,9 524,6 512,4 440,6 661,6 617,4 Gearing(3) 1,15 1,04 0,98 0,78 1,09 0,95 Levier d'endettement(4) 3,27x 2,95x 2,73x 2,47x 3,53x 2,91x

La dette financière nette du groupe est en baisse sur l'exercice et s'établit au 30 juin 2018 à 617,4 millions d'euros contre 661,6 l'exercice précédent soulignant le désendettement continu du groupe.

Le ratio de gearing(3), quant à lui, s'établit à 95,4 % contre 109,1 % au 30 juin 2017, le levier d'endettement(4) s'affichant à 2,91 contre 3,53 en 2016-2017. Le coût moyen de la dette est, lui aussi, en baisse à 2,65 % contre 2,74 % en 2016-2017, traduisant la maîtrise de la structure de financement et de ses coûts associés.

Le retour sur capitaux employés (ROCCE(5)) du groupe s'affiche en nette progression sur l'exercice à 9,8 % contre 8,5 % l'exercice précédent, le périmètre historique d'activités(1) atteignant, dès juin 2018, 12,4 %, en ligne avec l'objectif VegeGo!

Autres faits marquants

« La nature, notre futur » : une signature pour le Groupe Bonduelle

A mi-chemin de la feuille de route de sa transformation (VegeGo!) qui se poursuit jusqu'en 2025, Bonduelle souhaite devenir « le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale », étendant son champ d'action à l'ensemble du végétal et plus seulement au légume.

Le Groupe Bonduelle, dans un Manifesto qu'il publie ce jour, fait le constat d'une urgence en matière de protection de l'environnement, de la nature et de la biodiversité et communique, pour la première fois et auprès de tous ses publics, sur les ambitions de l'entreprise autour de ces sujets. Pour souligner son engagement, il lance une nouvelle signature : « la nature, notre futur ».

Evolution de la gouvernance du groupe

A l'issue d'une convention internationale réunissant les 1300 managers du Groupe Bonduelle, a été annoncée le jeudi 5 avril 2018 la nomination de Guillaume Debrosse au poste de Directeur Général, Christophe Bonduelle devenant quant à lui Président non exécutif.

Dans son rôle de Directeur Général lui reporteront 3 Directeurs Généraux Adjoints :

Philippe Carreau, en charge de la zone Europe regroupant les business units BELL (Bonduelle Europe Long Life) et BFE (Bonduelle Fresh Europe),

Grégory Sanson, en charge de la Finance et du Développement du groupe,

Daniel Vielfaure, en charge de la zone Amériques regroupant les business units BFA (Bonduelle Fresh Americas) et BALL (Bonduelle Americas Long Life).

La business unit BEAM (Bonduelle EurAsia Markets) demeure, quant à elle, rattachée directement à Guillaume Debrosse.

Cette évolution de l'organisation, devenue effective au 1er juillet 2018, répond à la nouvelle dimension du groupe, son internationalisation croissante, et à l'ambition VegeGo! d'être le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale. Elle préserve l'organisation du groupe en business units, mais en favorisant les synergies entre elles dans les zones géographiques. Elle permet enfin d'assurer graduellement la succession de Christophe Bonduelle, dans le respect de l'objectif de pérennité fixé par l'actionnaire familial.

Cooptation d'un membre du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance a coopté, lors de la séance du 29 mai 2018, Monsieur Jean-Pierre Vannier en remplacement de Monsieur Yves Tack, décédé en mars 2018. Monsieur Jean-Pierre Vannier, 47 ans, diplômé de l'Institut Catholique des Arts et Métiers et titulaire d'un Executive MBA de l'EDHEC Business School, dispose d'une expertise industrielle démontrée. Il est actuellement en charge des projets d'investissement d'un groupe leader mondial des ingrédients d'origine naturelle.

La cooptation de Monsieur Jean-Pierre Vannier sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale du 6 décembre 2018.

Finalisation de l'acquisition Del Monte au Canada

Bonduelle a annoncé le 4 juillet 2018 avoir finalisé avec Conagra Brands Inc. l'acquisition de l'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada.

Cette acquisition, devenue effective au 3 juillet 2018, comprend un droit d'utilisation de la marque Del Monte sur différents segments de fruits et légumes transformés et les stocks de produits y afférents pour un montant de 43 millions de dollars canadiens. Faisant appel à des co-packers, dont Bonduelle, l'activité acquise exclut tout actif industriel et toute ressource humaine.

L'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada, présentant un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de dollars canadiens, complète les activités de légumes en conserve et surgelé de la business unit Bonduelle Americas Long Life, pour une large part opérées sous marques de distributeurs, soulignant le développement souhaité du groupe dans les activités à marque et l'élargissement de son ambition au-delà du légume, à l'alimentation végétale.

Le Groupe Bonduelle reçoit le « Grand prix du reporting environnemental »

Cette distinction décernée le 13 décembre 2017 par le ministère français de l'environnement vient souligner l'engagement du Groupe Bonduelle dans la prise en compte de son impact environnemental et ce depuis de nombreuses années. Grâce à l'implication de ses collaborateurs et à la volonté de ses dirigeants de faire de la RSE un axe stratégique, l'entreprise a publié son premier reporting environnemental dès 2003 et en a fait un véritable outil d'amélioration continue de son activité agro-industrielle.

Le Groupe Bonduelle reçoit le 1er prix du Gouvernement d'entreprise Valeurs Moyennes

Le Groupe Bonduelle s'est vu remettre le 19 septembre 2017 le 1er prix dans la catégorie du « Gouvernement d'entreprise Valeurs Moyennes » à l'occasion de la 14ème édition des Grands Prix AGEFI du Gouvernement d'Entreprise. Le jury a récompensé la volonté du groupe familial de préserver une gouvernance ouverte et indépendante, avec des profils très diversifiés, en adoptant notamment dès 2008 le code de gouvernance Afep-Medef.

Perspectives

Le Groupe Bonduelle confirme son objectif VegeGo! de croissance moyen terme de son chiffre d'affaires de 5 % par an, équilibrée entre croissance interne et externe et de 7,5 % par an de sa rentabilité opérationnelle courante.

Les démarches d'efficacité opérationnelle engagées tant sur le périmètre historique d'activités(1) que sur celui de Bonduelle Fresh Americas et la contribution en année pleine de Del Monte Canada permettront à nouveau une évolution significative de la rentabilité opérationnelle courante en 2018-2019.

Malgré les difficultés météorologiques de l'été 2018, le Groupe Bonduelle se fixe un objectif de progression du chiffre d'affaires à + 2,5 % et de sa rentabilité opérationnelle courante à + 5,- %, tous deux à taux de change constants.

Offre de paiement du dividende en actions

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires de Bonduelle SCA du 6 décembre 2018, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018, le versement d'un dividende de 0,50 € par action, en progression de 11 %.

Afin de récompenser la fidélité de ses actionnaires et sur proposition du Conseil de Surveillance, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, agissant en qualité de Gérant et d'Associé commandité de la société Bonduelle SCA et représentée par son Président, Monsieur Christophe Bonduelle, a pris également la décision de proposer à l'Assemblée Générale une option du paiement du dividende en actions permettant à tout actionnaire de bénéficier d'une option de percevoir en numéraire et/ou en actions le dividende lui revenant. Le prix proposé de l'action reçue à titre de dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédent la date de l'Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende(6).

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 6 décembre 2018, le calendrier serait le suivant :

6 décembre 2018 : Fixation du prix d'émission des actions nouvelles qui seraient remises en paiement du dividende en actions ;

14 décembre 2018 au 28 décembre 2018 inclus : Période d'exercice de l'option du dividende en actions ;

9 janvier 2019 : Paiement du dividende en numéraire et/ou livraison des actions.

(1) Hors Bonduelle Fresh Americas (ex Ready Pac Foods)

(2) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

(3) Dette financière nette / capitaux propres

(4) Dette financière nette / EBITDA récurrent

(5) Rentabilité opérationnelle courante avant impôts / Capitaux employés

(6) Si le montant du dividende net pour lequel l'actionnaire a exercé l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, il pourra obtenir le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces à la date d'exercice de l'option

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements :

- Chiffre d'affaires 1er trimestre 2018-2019 : 5 novembre 2018 (après bourse)

- Assemblée Générale Annuelle : 6 décembre 2018

- Chiffre d'affaires 1er semestre 2018-2019 : 4 février 2019 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2018-2019 : 1er mars 2019 (avant bourse)

A propos de Bonduelle Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC ALL TRADABLE - CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

