BONDUELLE : au plus bas depuis octobre 2016

La terre est basse, l'action Bonduelle aussi. Le légumier abandonne 4,4% à 20,35 euros, soit son plus bas niveau depuis octobre 2016 dans le sillage de résultats semestriels trop fades. Sur la période de six mois close fin décembre, le groupe nordiste a réalisé un résultat net en repli de 15,4% à 29,5 millions d'euros. La rentabilité opérationnelle courante s'établit à 57,2 millions d'euros, en repli de 6,2 % en données publiées et 8,3 % en données comparables.Ainsi, la marge opérationnelle courante de 4% s'inscrit en retrait de 30 points de base comparé au premier semestre de l'exercice précédent.La zone Europe est stable à 23,3 millions grâce à une base de comparaison favorable (dépenses marketing décalées au second semestre 2019-2020 et climatologie 2018 défavorable).En zone hors Europe en revanche la situation est plus difficile. La rentabilité opérationnelle courante s'établit à 33,9 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 4,2 % en retrait de 80 points de base en raison de baisses de volumes de l'activité frais aux Etats-Unis et d'une campagne agricole difficile en Russie.A cela s'ajoute un impact exceptionnel de 3,5 millions d'euros lié à l'épisode E-Coli aux Etats-Unis.Le chiffre d'affaires, déjà publié, s'établit à 1,44 milliard d'euros soit une progression de + 2,5% en données publiées et + 0,6 % en données comparables.Bonduelle a rappelé que l'évolution de l'activité du premier semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019.A l'époque, le groupe anticipait une croissance modérée de son chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5% et une rentabilité opérationnelle courante dans une fourchette de 115 à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constants.LCM a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 22,8 euros sur Bonduelle. Le broker doute que le groupe puisse attendre son objectif de croissance organique. Il vie plutôt une hausse d'1% avec, effectivement, un résultat opérationnel courant en bas de fourchette mais bénéficiant d'effets devises favorables.