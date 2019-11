BONDUELLE : confirme ses objectifs annuels malgré un début d'année atone

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bonduelle progresse de 2,09% à 24,45 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel sans surprise et la confirmation de ses objectifs annuels. Au premier trimestre de son exercice 2019/2020, le groupe spécialisé dans la transformation industrielle et conserve de légumes a publié un chiffre d'affaires de 684,3 millions d'euros sur la période de trois close fin septembre, conformément aux attentes du broker LCM, soit une progression de 0,3% en données publiées sur un an et une baisse de 1,4% en données comparables.L'activité a reculé de 1,4% en organique, pénalisée par une mauvaise performance dans le Frais (-8,7% en organique). La zone euro a progressé de 0,9% à 317,8 millions grâce aux conserves et au surgelé. En revanche, le Frais a continué de sous-performer, notamment en Allemagne.Comme s'y attendait le bureau d'études, la zone hors Europe a reculé de 3,3% en organique à 366,5 millions, toujours pénalisée par la parte des volumes chez un client et par le nettoyage de portefeuille débuté sur l'exercice précédent.L'analyste souligne que les bonnes performances sur les activités conserve et surgelé n'auront compensé que partiellement ces effets alors que l'activité en Russie se porte bien.Bonduelle a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe familial continue de tabler sur une croissance organique comprise entre 1,5% et 2,5% et sur un résultat opérationnel courant compris entre 115 millions et 118 millions.Les anticipations de LCM sont en bas de la fourchette, le retard pris au premier trimestre ne lui permettant pas d'être optimiste, même si l'activité à l'international devrait petit à petit retrouver le chemin de la croissance. Dans ce cadre, le courtier a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 23,8 euros.