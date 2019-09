BONDUELLE : résiste en Bourse à des prévisions décevantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bonduelle progresse de 1,3% à 23,80 euros malgré la publication de prévisions dégradées dans le sillage de résultats annuels stables. Le spécialiste des légumes transformés a réalisé en 2018/2019 (exercice clos fin juin) un bénéfice net stable à 72,6 millions d'euros. Le groupe familial a évolué dans un environnement de consommation volatile, peu porteur dans plusieurs zones. Il a également été pénalisé par une campagne agricole 2018 difficile, conséquence de conditions météorologiques défavorables.La rentabilité opérationnelle courante s'établit à 123,7 millions d'euros, stable en données publiées. Elle permet au groupe de préserver sa marge opérationnelle courante à 4,5 %.Compte tenu des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, une absence de redressement des niveaux de consommation mais également de revalorisations de prix, voire de baisses en France, inférieures aux inflations subies et d'un été très chaud défavorable aux cultures, le groupe anticipe une croissance modérée de son chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5 % et une rentabilité opérationnelle courante dans une fourchette de 115 à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constants.La gérance proposera lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2019 le maintien d'un dividende de 0,50 euro par action.LCM a abaissé son objectif de cours sur Bonduelle de 25,9 à 23,8 euros et réitéré sa recommandation Neutre après la publication par le spécialiste des légumes transformés de résultats annuels stables. Le broker juge surtout les perspectives dévoilées peu enthousiasmantes.Le résultat opérationnel courant 2019/2020 à change et périmètre constant est attendu entre 115 et 118 millions d'euros. Le courtier table sur 122,7 millions et le consensus, sur 129,5 millions.Le groupe sera pénalisé par des baisses de prix en France dans un contexte d'inflation des matières premières et d'une campagne agricole difficile après les épisodes caniculaires.Malgré ses marques fortes, LCM constate exercice après exercice que le groupe n'a aucune marge de manœuvre de négociation avec la grande distribution. Son estimation de bénéfice par action 2020 est ainsi abaissé de près de 4%.Selon le bureau d'études, l'autre fait marquant du communiqué est l'absence de sanctions financières à la suite d'une entente concurrentielle sur le marché de la conserve de légumes. Une bonne nouvelle sur le plan financier mais qui ne devrait pas favoriser l'image du groupe, conclut le courtier.GearingLe gearing désigne le ratio d'endettement d'une société. Exprimé le plus souvent en pourcentage, ce ratio correspond à l'endettement net d'une société rapporté au total de ses fonds propres.