BONDUELLE : résultats annuels stables et prévisions prudentes

Bonduelle a publié au titre de son exercice 2018/2019 clos fin juin un bénéfice net stable à 72,6 millions d'euros. Le spécialiste des légumes transformés a évolué dans un environnement de consommation volatile, peu porteur dans plusieurs zones. Il a également été pénalisé par une campagne agricole 2018 difficile, conséquence de conditions météorologiques défavorables. La rentabilité opérationnelle courante s'établit à 123,7 millions d'euros, stable en données publiées. Elle permet au groupe de préserver sa marge opérationnelle courante à 4,5 %.La zone Europe a limité le recul de sa rentabilité opérationnelle courante à 4,2% contre 4,4 % en 2017-2018. Dans un climat de consommation peu favorable, le groupe a poursuivi ses investissements marketing et ses innovations produits.En zone hors Europe, la bonne performance des activités de légumes en conserve et surgelés en Amérique du Nord et dans la zone Eurasie (Russie et autres pays de la CEI), la résistance de la rentabilité de la filiale Bonduelle Fresh Americas, ainsi que l'acquisition de la marque Del Monte entraînent une hausse de la marge opérationnelle courante à 4,7 %, en progression de 20 points de base et ceci en dépit de l'impact des campagnes agricoles difficiles en Russie et au Canada.Début août, Bonduelle avait dévoilé un chiffre d'affaires de 2,7771 milliards d'euros, un chiffre stable comparé à l'exercice précédent en données publiées.Malgré les différentes acquisitions d'activités ou d'actifs réalisées sur l'exercice (Del Monte, Lebanon, Belgorod), Bonduelle affiche un endettement net contenu à 654,7 millions d'euros, soit un levier d'endettement de 3,07 fois (contre 2,91 fois l'exercice précédent) et un gearing en baisse à 0,90 contre 0,95 l'année précédente.Compte tenu des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, une absence de redressement des niveaux de consommation mais également de revalorisations de prix, voire de baisses en France, inférieures aux inflations subies et d'un été très chaud défavorable aux cultures, le groupe anticipe une croissance modérée de son chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5 % et une rentabilité opérationnelle courante dans une fourchette de 115 à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constants.La gérance proposera lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2019 le maintien d'un dividende de 0,50 euro par action.GearingLe gearing désigne le ratio d'endettement d'une société. Exprimé le plus souvent en pourcentage, ce ratio correspond à l'endettement net d'une société rapporté au total de ses fonds propres.