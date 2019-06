BONDUELLE : se renforce en Russie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bonduelle (0,9% à 27,55 euros) poursuit son développement en Russie par l’acquisition d’une usine de légumes surgelés. Ainsi, le français a acquis les actifs industriels de la société de production de légumes surgelés LLC Shock située dans la région de Belgorod (Russie). Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Cet outil de production, dont le coût d’acquisition initial et les investissements complémentaires restent limités, permettra de transformer annuellement de 6 000 à 10 000 tonnes de légumes surgelés sous 3 années." Le site emploiera environ 50 collaborateurs permanents et travaillera en partenariat avec le monde agricole local, y développant son savoir-faire en matière de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement ", explique Bonduelle.Dans une note, Gilbert Dupont rappelle que Bonduelle est présent de longue date en Russie dans la production et la commercialisation de Conserves avec des marques fortement reconnues (Bonduelle et Globus).Selon le broker, cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe de développer la technologie Surgelé, un marché en forte croissance pour le groupe jusqu'ici développé marginalement au travers d'importations en provenance de France ou Pologne.Cette unité de production, devrait permettre au groupe de monter en puissance sur ce segment du Surgelé tout en développant son offre sur le marché des mono-légumes et mélanges de légumes jusqu'alors soumis à embargo.Dans ce cadre, le bureau d'études a confirmé sa recommandation Acheter et son objectif de cours de 33,40 euros sur la valeur qui reste l'une de ses favorites.