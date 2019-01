Bonduelle : 257.222 actions émises en paiement de dividende

10/01/2019 | 09:44

Bonduelle annonce qu'à issue de la période d'option comprise entre le 14 et le 28 décembre 2018, il a constaté l'émission de 257.222 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,79% du capital, au titre du paiement de dividende en actions.



Le prix de l'action remise en paiement du dividende a été fixée à 28,27 euros. Les actions nouvelles portent jouissance à compter du 1er juillet 2018 et ont les mêmes caractéristiques et confèrent les mêmes droits que les actions anciennes.



La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui ont opté pour le paiement du dividende en actions a eu lieu le même jour que la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le mercredi 9 janvier.



