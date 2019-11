Bonduelle : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bonduelle a réalisé lundi soir son point d’activité au titre du premier trimestre 2019-2020 (clos fin septembre). Ainsi, le groupe spécialisé dans la transformation industrielle et conserve de légumes a publié un chiffre d'affaires de 684,3 millions d'euros sur la période, soit une progression de 0,3 % en données publiées sur un an et une baisse de 1,4 % en données comparables. Globalement, le groupe a souligné la « bonne tenue de l’activité en Europe et l’accélération hors Europe en conserve et surgelé ».Il a toutefois indiqué que les activités de frais sont impactées par l'effet report des difficultés enregistrées en 2018-2019.In fine, Bonduelle a confirmé les objectifs d'évolution d'activité et de rentabilité annoncés début octobre.