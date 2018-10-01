Bonduelle : C.A. record et bénéfice net en hausse de 21% en 2017-2018

1er octobre (Reuters) - Bonduelle annonce lundi
ses résultats annuels :
* C.A. DE L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2018 À UN PLUS HAUT
HISTORIQUE À 2.776,6 MILLIONS D'EUROS SOIT UNE CROISSANCE DE
21,4 %
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE L'EXERCICE 2017-2018 À
E123,6
MLNS, EN HAUSSE DE 14,2 %
* RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 2017-2018 À E72,3 MLNS, EN
HAUSSE DE
20,9%
* RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE À 123,6 MILLIONS
D'EUROS,
SOIT UNE CROISSANCE DE +14,2% EN DONNÉES PUBLIÉES.
* CETTE RENTABILITÉ PERMET D'AFFICHER UNE MARGE
OPÉRATIONNELLE
COURANTE DE 4,5%, EN PROGRESSION DE 60 POINTS DE BASE À
PÉRIMÈTRE COMPARABLE, ET ÉTAYÉE PAR DES INVESTISSEMENTS
MARKETING EN HAUSSE DE 6%.
* CONFIRME SON OBJECTIF DE CROISSANCE MOYEN TERME DE SON
CHIFFRE
D'AFFAIRES DE 5 % PAR AN
* VISE A MOYEN TERME UNE PROGRESSION DE 7,5% PAR AN DE SA
RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE
* PRÉVOIT UNE NOUVELLE "ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE" DE LA
RENTABILITÉ
OPÉRATIONNELLE COURANTE EN 2018-2019
* SE FIXE UN OBJECTIF DE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 2,5
% ET DE SA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 5%, TOUS DEUX
À TAUX DE CHANGE CONSTANTS
* IL SERA PROPOSÉ À L'AG DU 6 DÉCEMBRE 2018, AU TITRE DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018, LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE DE
0,50 EURO PAR ACTION, EN HAUSSE DE 11 %
* A PRIS ÉGALEMENT LA DÉCISION DE PROPOSER À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
UNE OPTION DU PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
*
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)