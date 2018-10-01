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Bonduelle : C.A. record et bénéfice net en hausse de 21% en 2017-2018

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01/10/2018 | 07:24

1er octobre (Reuters) - Bonduelle annonce lundi ses résultats annuels :

* C.A. DE L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2018 À UN PLUS HAUT HISTORIQUE À 2.776,6 MILLIONS D'EUROS SOIT UNE CROISSANCE DE 21,4 %

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE L'EXERCICE 2017-2018 À E123,6 MLNS, EN HAUSSE DE 14,2 %

* RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 2017-2018 À E72,3 MLNS, EN HAUSSE DE 20,9%

* RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE À 123,6 MILLIONS D'EUROS, SOIT UNE CROISSANCE DE +14,2% EN DONNÉES PUBLIÉES.

* CETTE RENTABILITÉ PERMET D'AFFICHER UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 4,5%, EN PROGRESSION DE 60 POINTS DE BASE À PÉRIMÈTRE COMPARABLE, ET ÉTAYÉE PAR DES INVESTISSEMENTS MARKETING EN HAUSSE DE 6%.

* CONFIRME SON OBJECTIF DE CROISSANCE MOYEN TERME DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5 % PAR AN

* VISE A MOYEN TERME UNE PROGRESSION DE 7,5% PAR AN DE SA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE

* PRÉVOIT UNE NOUVELLE "ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE" DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE EN 2018-2019

* SE FIXE UN OBJECTIF DE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 2,5 % ET DE SA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 5%, TOUS DEUX À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* IL SERA PROPOSÉ À L'AG DU 6 DÉCEMBRE 2018, AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018, LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE DE 0,50 EURO PAR ACTION, EN HAUSSE DE 11 %

* A PRIS ÉGALEMENT LA DÉCISION DE PROPOSER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNE OPTION DU PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS

* Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2018 2 777 M
EBIT 2018 120 M
Résultat net 2018 69,6 M
Dette 2018 639 M
Rendement 2018 1,87%
PER 2018 12,79
PER 2019 12,03
VE / CA 2018 0,55x
VE / CA 2019 0,51x
Capitalisation 875 M
Graphique BONDUELLE
Durée : Période :
Bonduelle : Graphique analyse technique Bonduelle | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BONDUELLE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 6
Objectif de cours Moyen 34,6 €
Ecart / Objectif Moyen 28%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Guillaume Debrosse Chief Executive Officer
Martin Ducroquet Chairman-Supervisory Board
Christophe Bonduelle Chairman
Grégory Pierre Maurice Sanson Chief Financial Officer & Head-Investor Relations
Isabelle Danjou Deputy Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BONDUELLE-38.51%1 052
KERRY GROUP PLC2.36%19 478
THE JM SMUCKER COMPANY-17.41%11 643
HOUSE FOODS GROUP INC-9.19%3 083
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD--.--%2 997
TREEHOUSE FOODS INC.-3.26%2 713
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