Bonduelle : C.A. stable sur l'exercice 2018-2019

Bonduelle a fait état lundi d'un chiffre d'affaires stable au titre de son exercice 2018-2019, à 2,8 milliards d'euros, sur fond de climat de consommation 'fragile' dans plusieurs régions.



Le spécialiste du légume en conserve explique que l'effet positif lié à l'acquisition de Del Monte (+1,2%) et l'impact net des changes (+0,3%) a été totalement compensé par le repli de son activité frais aux Etats-Unis.



Sur le 4ème trimestre, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 694,9 millions d'euros, en hausse de 1,7% en données publiées et en retrait de 2% en données comparables.



Dans son communiqué, Bonduelle confirme son objectif de stabilité de sa rentabilité opérationnelle courante à changes constants pour l'exercice 2018-2019.



