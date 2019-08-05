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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Bonduelle    BON   FR0000063935

BONDUELLE

(BON)
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Bonduelle : CA annuel stable, prix et canicules pèseront en 2019-2020

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05/08/2019 | 18:09

5 août (Reuters) - Bonduelle a annoncé lundi dans un communiqué :

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-2019 DE 2.777 MILLIONS D'EUROS, STABLE COMPARÉ À L'EXERCICE PRÉCÉDENT.

* LE GROUPE CONFIRME SON OBJECTIF DE STABILITÉ DE SA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE À CHANGES CONSTANTS POUR L'EXERCICE 2018-2019, EN CELA COMPRIS L'INDEMNISATION D'UN "SINISTRE CONTAMINATION".

* DES AUGMENTATIONS DE PRIX ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS DE LA GRANDE DISTRIBUTION DANS PLUSIEURS PAYS, À L'EXCEPTION DE LA FRANCE.

* CETTE ÉVOLUTION MOYENNE DES PRIX DE VENTE, RESTÉE INFÉRIEURE AUX INFLATIONS SUBIES, L'AUGMENTATION DE LA PRESSION CONCURRENTIELLE, TANT EN UNION EUROPÉENNE QU'EN AMÉRIQUE DU NORD, ET UN DÉBUT DE CAMPAGNE RENDU TRÈS DIFFICILE PAR DES SITUATIONS DE CANICULES RECORD, UNE SÉCHERESSE ET DES RESTRICTIONS D'IRRIGATION DANS CERTAINES ZONES, IMPACTERONT L'EXERCICE 2019-2020. Le communiqué : https://reut.rs/2MEyqZd Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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EBIT 2019 125 M
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Dette 2019 610 M
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PER 2020 9,96x
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VE / CA2020 0,49x
Capitalisation 848 M
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Ecart / Objectif Moyen 18,5%
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Révisions de BNA
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Nom Titre
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Martin Ducroquet Chairman-Supervisory Board
Grégory Pierre Maurice Sanson Deputy CEO-Finance & Development
Isabelle Danjou Vice Chairman-Supervisory Board
Élisabeth Minard Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
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