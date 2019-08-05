Bonduelle : CA annuel stable, prix et canicules pèseront en 2019-2020

5 août (Reuters) - Bonduelle a annoncé lundi dans
un communiqué :
* UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-2019 DE 2.777 MILLIONS D'EUROS,
STABLE COMPARÉ À L'EXERCICE PRÉCÉDENT.
* LE GROUPE CONFIRME SON OBJECTIF DE STABILITÉ DE SA
RENTABILITÉ
OPÉRATIONNELLE COURANTE À CHANGES CONSTANTS POUR L'EXERCICE
2018-2019, EN CELA COMPRIS L'INDEMNISATION D'UN "SINISTRE
CONTAMINATION".
* DES AUGMENTATIONS DE PRIX ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS DE LA
GRANDE
DISTRIBUTION DANS PLUSIEURS PAYS, À L'EXCEPTION DE LA FRANCE.
* CETTE ÉVOLUTION MOYENNE DES PRIX DE VENTE, RESTÉE
INFÉRIEURE AUX
INFLATIONS SUBIES, L'AUGMENTATION DE LA PRESSION
CONCURRENTIELLE, TANT EN UNION EUROPÉENNE QU'EN AMÉRIQUE DU
NORD, ET UN DÉBUT DE CAMPAGNE RENDU TRÈS DIFFICILE PAR DES
SITUATIONS DE CANICULES RECORD, UNE SÉCHERESSE ET DES
RESTRICTIONS D'IRRIGATION DANS CERTAINES ZONES, IMPACTERONT
L'EXERCICE 2019-2020.
Le communiqué : https://reut.rs/2MEyqZd
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(Benjamin Mallet)