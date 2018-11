Bonduelle : CA en repli de 1,2% au T1, objectifs confirmés

5 novembre (Reuters) - Bonduelle a annoncé lundi dans un communiqué :

* Un chiffre d'affaires de 682,1 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2018-2019, en baisse de 1,2% en données publiées.

* Le groupe propose au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, en progression de 11%, avec l'option d'un paiement en actions.

* Malgré un 1er trimestre d'activité en léger retrait et les campagnes agricoles difficiles de l'été 2018, le groupe confirme son objectif de croissance de chiffre d'affaires d'environ 2,5% et de rentabilité opérationnelle courante d'environ 5%, tous deux à taux de change constants et hors nouvelle acquisition en 2018-2019. Le communiqué : https://reut.rs/2RD7MiK Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)