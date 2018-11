Bonduelle : CA trimestriel en recul mais objectifs confirmés

05/11/2018 | 18:16

Le groupe Bonduelle affiche, pour le premier trimestre de son exercice 2018/2019, un chiffre d'affaires de 682,1 millions d'euros, en recul de -1,2% à taux de change courants (tcc) et de -1% à taux de change et périmètre constants (tcpc).



La zone Europe qui représente 46,2% de l'activité globale du groupe sur la période, s'affiche en légère hausse, de +0,6% à tcc et de +0,8% à tcpc. Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe recule pour sa part de -2,7% à tcc (-2,5% à tcpc).



'Malgré un 1er trimestre d'activité en léger retrait et les campagnes agricoles difficiles de l'été 2018, le Groupe Bonduelle confirme son objectif de croissance de chiffre d'affaires d'environ 2,5% et de rentabilité opérationnelle courante d'environ 5%, tous deux à taux de change constants et hors nouvelle acquisition en 2018-2019', indique Bonduelle s'agissant de ses perspectives.





