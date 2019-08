Bonduelle : Chiffre d'affaires annuel 2018/2019

Stabilité du chiffre d'affaires et confirmation de l'objectif de rentabilité

Le chiffre d'affaires 2018-2019 du Groupe Bonduelle s'établit à 2 777,1 millions d'euros, stable comparé à l'exercice précédent en données publiées. La marque Del Monte acquise au début de l'exercice au Canada y contribue à +1,2% et les changes l'impactent positivement à 0,3%. Cette acquisition ainsi que celles d'outils de conditionnement et de transformation de légumes surgelés aux Etats Unis et en Russie attestent de la capacité du groupe à saisir de façon sélective, les opportunités offertes dans un environnement économique exigeant.

