Bonduelle - Chiffre d'affaires annuel 2018-2019 : stabilité du chiffre d'affaires et confirmation de l'objectif annuel de rentabilité

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Chiffre d’affaires annuel 2018-2019

Stabilité du chiffre d’affaires et

confirmation de l’objectif annuel de rentabilité

Le chiffre d’affaires 2018-2019 du Groupe Bonduelle s’établit à 2 777,1 millions d’euros, stable comparé à l’exercice précédent, démontrant la résilience du groupe dans un climat de consommation fragile dans plusieurs zones.

L’acquisition de la marque Del Monte, contributive en chiffre d’affaires et en rentabilité sur l’exercice, et l’acquisition d’outils de conditionnement et de transformation en surgelés aux USA et en Russie attestent de la capacité du groupe à saisir, de façon sélective, les opportunités offertes par cet environnement économique exigeant.

Chiffre d’affaires global

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA consolidé

(millions d’euros) 12 mois 2018-2019 12 mois 2017-2018 Taux de change courants Taux de change et périmètre constants 4e

trimestre

2018-2019 4e

trimestre

2017-2018 Taux de change courants Taux de change et périmètre constants Zone Europe 1 297,- 1 290,3 + 0,5 % + 0,7 % 340,9 338,5 + 0,7 % + 0,8 % Zone hors Europe 1 480,1 1 486,3 - 0,4 % - 3,4 % 354,- 344,9 + 2,6 % - 4,8 % Total 2 777,1 2 776,6 + 0,0 % - 1,5 % 694,9 683,4 + 1,7 % - 2,- %

Répartition du chiffre d’affaires par technologie

CA consolidé

(millions d’euros) 12 mois 2018-2019 12 mois 2017-2018 Taux de change courants Taux de change et périmètre constants 4e

trimestre

2018-2019 4e

trimestre

2017-2018 Taux de change courants Taux de change et périmètre constants Conserve 1 023,4 988,- + 3,6 % + 1,9 % 248,5 234,8 + 5,8 % + 2,3 % Surgelé 657,9 622,- + 5,8 % + 6,- % 160,4 143,8 + 11,6 % + 9,- % Frais 1 095,8 1 166,6 - 6,1 % - 8,4 % 285,9 304,8 - 6,2 % - 10,6 % Total 2 777,1 2 776,6 + 0,0 % - 1,5 % 694,9 683,4 + 1,7 % - 2,- %

Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 2 777,1 millions d’euros au terme de l’exercice 2018-2019

(1er juillet 2018 – 30 juin 2019), stable comparé à l’exercice précédent en données publiées. Cette évolution comprend la contribution de l’activité Del Monte acquise en début d’exercice (+ 1,2 %) et l’impact net des changes (+ 0,3 %). La croissance négative en données comparables* (- 1,5 %) s’explique en totalité par l’évolution de l’activité frais aux Etats-Unis, les autres activités du groupe affichant une croissance de + 2,8 % à taux de change et périmètre constants.

Le 4ème trimestre affiche une croissance de + 1,7 % en données publiées et un retrait de - 2,- % en données comparables*.

Zone Europe

La zone Europe, représentant 47 % du chiffre d’affaires du groupe, affiche une croissance annuelle de + 0,5 % en données publiées et + 0,7 % en données comparables*. La croissance du 4ème trimestre s’établit à + 0,7 % en données publiées et + 0,8 % en données comparables*.

Les activités aux marques Bonduelle et Cassegrain ont poursuivi leur croissance en volume et chiffre d’affaires dans les différents segments – conserve, surgelé, frais prêt à l’emploi et frais prêt à consommer – sur des marchés pourtant peu dynamiques. Le groupe renforce ainsi ses parts de marché grâce aux nombreuses innovations – lancements puis déploiements paneuropéens – dans l’univers végétal, associant légumes, céréales et légumineuses sous différentes formes et destinées aux différents instants de consommation.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 53 % du chiffre d’affaires du groupe, enregistre un retrait de – 0.4 % en données publiées et – 3,4 % en données comparables* sur l’exercice 2018-2019.

Cette évolution est expliquée dans l’activité frais en Amérique du Nord par la diversification de sourcing d’un client important enregistrée dès le 2ème trimestre de l’exercice et par la rationalisation du portefeuille produits (arrêt de la découpe de fruits et baisse des salades en sachet). Les activités conserve et surgelé de cette même zone enregistrent, elles, une croissance robuste, alimentée tant par la croissance interne que par l’acquisition de la marque Del Monte au Canada, dont les performances sont conformes aux attentes. Des capacités additionnelles de conditionnement en surgelés ont été intégrées via l’acquisition du site de Lebanon (Pennsylvanie - USA).

La zone Eurasie (Russie et autres pays de la CEI) a montré sur l’exercice une activité très dynamique grâce aux innovations à succès – gamme maïs jeune, gamme légumes cuisinés en bocaux (avec investissements dans une ligne bocaux), olives en conserve – dynamique que viendra renforcer dès l’exercice prochain l’activité surgelé produite localement grâce à l’acquisition de l’usine de Belgorod (Russie).

Autres informations significatives

Acquisition d’une usine de surgelés en Russie

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 3 juin 2019 avoir acquis les actifs industriels de la société de production de légumes surgelés LLC SHOCK située dans la région de Belgorod (Russie).

Située dans une région agricole renommée - climat tempéré, sols particulièrement fertiles (terres noires) - cette implantation industrielle doit permettre d’accélérer le développement de l’activité de légumes surgelés de Bonduelle dans ces mêmes marchés, au travers d’une production de grande qualité.

Cet outil de production, dont le coût d’acquisition initial (environ 7 millions d’euros) et les investissements nécessaires restent limités, permettra de transformer annuellement de 6 000 à 10 000 tonnes de légumes surgelés. Le site emploiera environ 50 collaborateurs permanents et travaillera en partenariat avec le monde agricole local, y développant son savoir-faire en matière de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Evolution de l’actionnariat de la société Soléal (France)

Bonduelle, actionnaire à 48 % de la société Soléal, a acquis en juillet 2019 l’essentiel des participations des coopératives Euralis, Maïsadour et Vivadour dans la société.

Née en 2005 sous forme de joint-venture, la société Soléal comprend 2 sites de transformation de maïs doux et de légumes dans le Sud-Ouest de la France (Labenne et Bordères). Cette évolution de l’actionnariat de Soléal s’accompagne d’engagements d’approvisionnement, renforçant ainsi le partenariat long terme avec les producteurs, et permettra une compétitivité accrue pour le Groupe Bonduelle.

Incertitudes relatives à l’indemnisation d’un sinistre

Un communiqué des autorités sanitaires américaines et canadiennes en novembre 2018 relatif à une contamination de salades de variété « romaine » à la bactérie E.coli a entrainé un arrêt temporaire de production et de commercialisation des salades brutes et de tout produit élaboré incorporant cette variété. Bien que ne concernant pas les produits confectionnés et commercialisés par Bonduelle aux Etats-Unis et au Canada, cette communication a entrainé pour le Groupe Bonduelle une perte de marge et généré des coûts supplémentaires estimés à plus de 10 millions d’euros. Les caractéristiques de ce sinistre doivent permettre son indemnisation au titre de la police contamination souscrite auprès de la compagnie d’assurance HDI. Cette compagnie ayant très récemment informé le groupe de son refus de prise en charge du sinistre, et des discussions étant en cours avec celle-ci, il existe une incertitude quant au montant qui sera constaté dans les comptes au 30 juin 2019. A ce titre, le groupe se réserve tous moyens, y compris judiciaires, pour faire valoir son droit à indemnisation. Dans les perspectives de rentabilité communiquées ci-après, sur la base de son analyse, celle de ses conseils et ses estimations, le Groupe Bonduelle a intégré l’indemnisation attendue des pertes de marges et coûts supplémentaires sous déduction de la franchise.

Perspectives

Le Groupe Bonduelle confirme son objectif de stabilité de sa rentabilité opérationnelle courante à changes constants pour l’exercice 2018-2019, en cela compris l’indemnisation du sinistre contamination (voir ci-dessus).

Des augmentations de prix ont été obtenues auprès de la grande distribution dans plusieurs pays, à l’exception de la France. Cette évolution moyenne des prix de vente, restée inférieure aux inflations subies, l’augmentation de la pression concurrentielle, tant en Union européenne qu’en Amérique du Nord, et un début de campagne rendu très difficile par des situations de canicules record, une sécheresse et des restrictions d’irrigation dans certaines zones, impacteront l’exercice 2019-2020.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochain évènement financier :

- Résultats annuels 2018-2019 et perspectives 2019-2020 : 30 septembre 2019 (avant bourse)

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s’est donné pour ambition d’être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 56 sites industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Retrouvez l’actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

Pièce jointe