Bonduelle : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019-2020

Au 1er trimestre de son exercice 2019-2020 (1er juillet au 30 septembre), le groupe Bonduelle réalise un chiffre d'affaires à 684,3 millions d'euros soit une variation de + 0,3% en données publiées et de -1,4% à taux de change et périmètre constants. Les effets favorables des changes (dollars américain et canadien, rouble russe) apportent une croissance additionnelle de +1,7%.

Au premier trimestre de l'exercice, la zone Europe, qui représente 46,4% de l'activité sur la période, est en croissance : + 0,9 en données comparables* et données publiées. En zone hors Europe, les activités de longue conservation (conserve et surgelé) affichent des croissances solides tant en Amérique du Nord qu'en zone Eurasie.

