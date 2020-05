Bonduelle : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2 203,5 millions d'euros, en progression de 5,8 % en données publiées et de +3,8 % en données comparables, les effets des changes étant favorables.

changes, principalement l'appréciation des dollars américains et canadiens et dans une moindre mesure du rouble russe.

"Il n'aurait pas fallu que la crise sanitaire se double d'une crise alimentaire, dont on a pu mesurer les prémisses en début de confinement, et qui aurait pu dégénérer en mouvement de panique. Nos collaborateurs ont répondu présent dans l'ensemble des usines du groupe, avec une collaboration sans faille des instances représentatives du personnel pour mettre en place les mesures de protection sanitaire appropriées. Leurs principaux moteurs d'engagement ont été la Responsabilité et la Fierté d'assumer un rôle redécouvert comme essentiel après des années de food bashing à leur encontre... en espérant d'ailleurs que cette crise aura été une occasion pour les consommateurs de redécouvrir la qualité, la sécurité, la diversité, l'accessibilité et les vertus des légumes prêts à consommer !

Cette forte progression s'explique donc largement par le contexte de la pandémie de Covid-19. Elle est liée à des achats de précaution, réalisés au mois de mars, en grande distribution par les consommateurs de conserves et, dans une moindre mesure, de surgelés. Sur cette dernière technologie, l'arrêt brutal des activités de restauration hors foyer à compter de mi-mars dans de nombreux pays a commencé à peser sur le segment et devrait l'impacter plus fortement encore au 4ème trimestre. Enfin, le segment des légumes frais prêts à l'emploi (salades en sachet, salades traiteur) souffre dans ce contexte, lui aussi, de la baisse d'activité de la restauration hors foyer mais également du manque de fréquentation des points de vente et d'une moindre appétence des consommateurs pour les produits à durée de conservation plus courte.

Sur le 3ème trimestre, le chiffre d'affaires progresse de + 13,7 % en données publiées et + 9,9 % en données comparables*. A fin février 2020, soit sur les 2 premiers mois, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre était en croissance de 8,3 % en données publiées et 4,7 % en données comparables* par rapport à l'exercice précédent.

Des achats de précaution ont pu être également constatés, notamment en Russie pour ce qui concerne les conserves, et également au Canada et aux Etats-Unis au mois de mars. Néanmoins, il est observé, de manière générale, un effet retard de la pandémie de Covid-19 dans les pays hors Europe dans lesquels le Groupe Bonduelle opère. Ainsi, au Canada et aux Etats-Unis, les mesures de confinement, plus tardives et moins strictes qu'en Europe, ont eu sur la période un effet plus limité, amené à se renforcer au 4ème trimestre en particulier pour les produits à destination de la restauration hors foyer. Le groupe note un début de repli des activités de Bonduelle Fresh Americas dans les gammes « prêt à consommer » (bowls et offre « on the go »), un phénomène appelé à s'accentuer sur le 4ème trimestre, en fonction des mesures de confinement mises en œuvre.

Autre élément significatif

Prise de participation conjointe minoritaire dans la start-up russe Elementaree

Bonduelle annonce avoir participé à un tour de table avec le fonds souverain russe RDIF et pris une participation minoritaire au capital d'Elementaree, une société de fabrication et de livraison de kits de repas préparés (« meal kits »), l'un des leaders du marché en très forte croissance des meal kits dans les agglomérations de Moscou et Saint-Pétersbourg,. Cette opération, d'un montant financier limité, illustre l'ambition du Groupe Bonduelle d'être le référent mondial du bien-vivre par l'alimentation végétale au travers ici d'une commercialisation directe aux consommateurs via des canaux innovants.

Perspectives 2019-2020

Comme évoqué dans son communiqué du 8 avril, le Groupe Bonduelle observe une évolution contrastée de son activité selon les métiers - forte demande en grande distribution en conserve et surgelé et forte volatilité du frais, effondrement des activités de restauration hors foyer - et les zones géographiques, et subit des surcoûts pour partie non répercutables.

Compte tenu des incertitudes engendrées par la crise sanitaire Covid-19, l'absence de visibilité sur son évolution, et donc l'incapacité d'en anticiper les impacts, le Groupe Bonduelle a suspendu à cette date les objectifs indiqués à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2019-2020 qui, tels que mentionnés, n'intégraient pas les effets de la crise sanitaire.

