Bonduelle - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020 : accélération atypique de l'activité en conserve et surgelé retail

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019-2020

(1er janvier - 31 mars 2020)

Accélération atypique de l’activité en conserve et surgelé retail au 3ème trimestre

et suspension des objectifs en lien avec la pandémie de Covid-19

A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019-2020, Christophe Bonduelle, Président, et Guillaume Debrosse, Directeur général, du Groupe Bonduelle ont déclaré :

"Il n'aurait pas fallu que la crise sanitaire se double d'une crise alimentaire, dont on a pu mesurer les prémisses en début de confinement, et qui aurait pu dégénérer en mouvement de panique.

Nos collaborateurs ont répondu présent dans l'ensemble des usines du groupe, avec une collaboration sans faille des instances représentatives du personnel pour mettre en place les mesures de protection sanitaire appropriées.

Leurs principaux moteurs d'engagement ont été la Responsabilité et la Fierté d'assumer un rôle redécouvert comme essentiel après des années de food bashing à leur encontre... en espérant d'ailleurs que cette crise aura été une occasion pour les consommateurs de redécouvrir la qualité, la sécurité, la diversité, l'accessibilité et les vertus des légumes prêts à consommer !

Nous tenons à féliciter et à remercier les équipes pour leur conscience professionnelle qui les a encouragées à ne pas "rester chez elles", sauf impossibilité."

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2019-2020 du Groupe Bonduelle s’établit à 761,2 millions d’euros soit une variation de + 12,7 % en données publiées et + 10,6 % en données comparables* après prise en compte des variations de changes, principalement l’appréciation des dollars américains et canadiens et dans une moindre mesure du rouble russe. Aucune variation de périmètre n’est intervenue sur le trimestre.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 2 203,5 millions d’euros, en progression de + 5,8 % en données publiées et + 3,8 % en données comparables* du fait des variations favorables de changes.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA consolidé

(millions d’euros) 9 mois 2019-2020 9 mois 2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants 3e

trimestre

2019-2020 3e

trimestre

2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Zone Europe 990,2 956,2 + 3,6 % + 3,6 % 349,8 313,9 + 11,5 % + 11,6 % Zone hors Europe 1 213,3 1 126,1 + 7,7 % + 4,- % 411,4 361,7 + 13,7 % + 9,9 % Total 2 203,5 2 082,2 + 5,8 % + 3,8 % 761,2 675,6 + 12,7 % + 10,6 %

Répartition du chiffre d’affaires par technologie

CA consolidé

(millions d’euros) 9 mois 2019-2020 9 mois 2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants 3e

trimestre

2019-2020 3e

trimestre

2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Conserve 856,1 774,9 + 10,5 % + 9,1 % 296,9 241,6 + 22,9 % + 21,3 % Surgelé 538,3 497,5 + 8,2 % + 5,7 % 198,- 175,- + 13,2 % + 10,6 % Frais 809,1 809,9 - 0,1 % - 2,4 % 266,3 259,- + 2,8 % + 0,8 % Total 2 203,5 2 082,2 + 5,8 % + 3,8 % 761,2 675,6 + 12,7 % + 10,6 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 44,9 % de l’activité sur les neuf premiers mois de l’année, affiche une progression globale cumulée de + 3,6 % tant en données publiées qu’en données comparables*.

Sur le 3ème trimestre, le chiffre d’affaires affiche une progression de + 11,5 % en données publiées et + 11,6 % en données comparables*. A fin février 2020, soit sur les 2 premiers mois, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre était quasi stable comparé à l’exercice précédent, tant en données publiées que comparables*.

Cette forte progression est donc très largement expliquée par le contexte de la pandémie de Covid-19 et liée à des achats de précaution réalisés en grande distribution au mois de mars par les consommateurs de conserve et, dans une moindre mesure, de surgelé. Sur cette dernière technologie, l’arrêt brutal des activités de restauration hors foyer à compter de mi-mars dans de nombreux pays a commencé à peser sur le segment et devrait l’impacter plus fortement encore au 4ème trimestre. Enfin, le segment frais (salades en sachet, salades traiteur) souffre dans ce contexte, lui aussi, de la baisse d’activité de la restauration hors foyer mais également du manque de fréquentation des points de vente et d’une moindre appétence des consommateurs pour les produits à durée de conservation plus courte.

Zone hors Europe

Le chiffre d’affaires de la zone hors Europe, représentant 55,1 % de l’activité sur les neuf premiers mois de l’année, affiche une variation de + 7,7 % en données publiées et + 4,- % en données comparables*.

Sur le 3ème trimestre, le chiffre d’affaires affiche une progression de + 13,7 % en données publiées et + 9,9 % en données comparables*. A fin février 2020, soit sur les 2 premiers mois, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre était en croissance de 8,3 % en données publiées et 4,7 % en données comparables* par rapport à l’exercice précédent.

Si des achats de précaution ont pu être également constatés, notamment en Russie en conserve, au Canada et aux USA au mois de mars, il est observé de manière générale un effet retard de la pandémie de Covid-19 dans les pays hors Europe dans lesquels le Groupe Bonduelle opère. Ainsi, au Canada et aux Etats-Unis, les mesures de confinement, plus tardives et moins strictes qu’en Europe, ont eu sur la période un effet plus limité, amené à se renforcer au 4ème trimestre en particulier pour les produits à destination de la restauration hors foyer. Le groupe note un début de repli des activités de Bonduelle Fresh Americas dans les gammes « prêt à consommer » (bowls et offre « on the go »), phénomène appelé à s’accentuer sur le 4ème trimestre, en fonction des mesures de confinement mises en œuvre.

Autre élément significatif

Prise de participation conjointe minoritaire dans la start-up russe Elementaree

Bonduelle annonce avoir participé à un tour de table avec le fonds souverain de la Fédération de Russie RDIF et pris une participation minoritaire au capital d’Elementaree, une société de fabrication et de livraison de kits de repas préparés (« meal kits »), l’un des leaders du marché en très forte croissance des meal kits dans les agglomérations de Moscou et Saint-Pétersbourg. Cette opération, d’un montant financier limité, illustre l’ambition du Groupe Bonduelle d’être le référent mondial du bien-vivre par l’alimentation végétale au travers ici d’une commercialisation directe aux consommateurs sous des canaux innovants.

Perspectives 2019-2020

Comme évoqué dans son communiqué du 8 avril, le Groupe Bonduelle observe une évolution contrastée de son activité selon les métiers - forte demande en grande distribution en conserve et surgelé et forte volatilité du frais, effondrement des activités de restauration hors foyer - et les zones géographiques, et subit des surcoûts pour partie non répercutables.

Compte tenu des incertitudes engendrées par la crise sanitaire Covid-19, l’absence de visibilité sur son évolution, et donc l’incapacité d’en anticiper les impacts, le Groupe Bonduelle a suspendu à cette date les objectifs indiqués à l’occasion de la publication des résultats semestriels 2019-2020 qui, tels que mentionnés, n’intégraient pas les effets de la crise sanitaire.

Si le groupe a immédiatement engagé des actions visant à limiter les impacts économiques défavorables de la crise Covid-19 mais également à assurer la protection de ses collaborateurs et la continuité de l’activité, l’ampleur et la durée de celle-ci est désormais susceptible d’empêcher l’atteinte des objectifs annuels, en particulier de rentabilité, envisagés.

Le groupe rappelle sa structure financière saine et sa stratégie constante de financements longs et sécurisés lui permettant de faire face aux conséquences potentielles de la pandémie sur son activité.

Préparation de la campagne 2020

Le groupe a engagé avec ses partenaires agricoles les préparatifs de la campagne de production 2020, qui ne fait pas apparaître à ce stade de difficultés, et envisage celle-ci avec confiance.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements financiers

- Chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020 : 3 août 2020 (après bourse)

- Résultats annuels 2019-2020 : 28 septembre 2020 (avant bourse)

