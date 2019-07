Bonduelle : Du champ à l'assiette, une filière experte qui s'appuie sur le savoir-faire des producteurs et l'expertise agronomique de Bonduelle

Pour que le consommateur puisse bénéficier de légumes de qualité, récoltés à maturité, et cultivés de manière respectueuse, il faut une organisation rodée et des expertises pointues.

Du champ à l'assiette, le Groupe Bonduelle a su construire une filière experte qui, depuis des années, s'emploie au développement d'une production végétale toujours plus respectueuse de son environnement et de ses acteurs.

Une expertise de l'amont vers l'aval

Si chacun, au sein de la filière, a ses propres rôles, attentes et contraintes, l'enjeu est partagé : Il s'agit de nourrir à terme 9 milliards de personnes, tout en préservant les sols, les hommes qui les cultivent, les produits et les hommes qui les consomment.

Le modèle agro-industriel de Bonduelle est un triangle gagnant et vertueux : il bénéficie à la fois aux producteurs partenaires, qui profitent de l'accompagnement et de l'expertise agronomique du groupe, à Bonduelle, qui approvisionne ses sites avec des légumes de qualité répondant à un cahier des charges très strict, et enfin au consommateur final qui bénéficie de légumes de qualité en toute saison.

Aujourd'hui, le Groupe Bonduelle cultive près de 128 000 hectares dans le monde et travaille avec 3 100 producteurs partenaires, dont 1500 en France. Son expertise, ses connaissances agronomiques, ainsi que son expérience en matière de techniques culturales acquise depuis des décennies, lui permettent d'accompagner ses partenaires sur des pratiques culturales alternatives. Le strip till par exemple, pratiqué notamment en Russie, le couvert végétal, le désherbage mécanique, ou encore la surveillance des parcelles par drone pour irriguer juste ce qu'il faut où il faut, etc… Un partage d'expérience qui permet de faire évoluer les pratiques en conciliant rendements et préservation des ressources.

Un savoir-faire agronomique pointu

Le service agronomique développé par le groupe depuis son origine permet notamment d'accompagner les producteurs dans la conduite de leur culture. Un service au sein duquel travaillent plus de 260 experts, ingénieurs et techniciens (chefs de plaine, chefs de culture), dont 160 sont quotidiennement sur le terrain. Cette organisation permet d'être au plus près des producteurs partenaires afin de les aider lorsque c'est nécessaire, depuis le semis jusqu'à la récolte. Une expertise qui répond aussi au besoin d'un planning industriel très précis, concentré sur quelques semaines et qui consiste à approvisionner les usines en continu lors des périodes de récoltes, avec des légumes de saison récoltés à pleine maturité.

Le chef de plaine, un expert partenaire des agriculteurs au quotidien

Vincent Dupire - chef de plaine Nord Picardie

« Le légume de plein champ est une culture très technique qui nécessite un grand savoir-faire de la part des producteurs. Notre rôle est de les accompagner dans cette conduite de culture en apportant toute notre expertise agronomique pour les aider à produire des légumes de qualité, cultivés de manière raisonnée et récoltés à maturité. Il faut savoir que le légume ne reste à maturité que quelques heures ! Nous sommes chaque jour au chevet des cultures pour observer, conseiller, évaluer et surtout récolter au bon moment. Il se passe rarement plus de 5h par exemple entre le moment où nous récoltons les petits pois dans les champs et celui où ils sont conditionnés en usine.

Un modèle agricole vertueux

Pour produire des légumes de qualité et accessibles à tous, Bonduelle a construit un modèle d'approvisionnement qui privilégie les producteurs en groupement (76 % des surfaces totales cultivées pour le groupe). Ce modèle majoritaire d'approvisionnement repose sur une contractualisation annuelle avec les agriculteurs. il permet d'assurer la rotation des parcelles, indispensable au non épuisement des sols, de produire au plus juste selon les prévisions de vente pour minimiser le gaspillage et de planifier semis et récoltes pour optimiser le rendement industriel.

Pour les agriculteurs en groupement, ce modèle présente aussi de nombreux avantages :

L'indépendance : Bonduelle ne représente généralement pas plus de 20 % de leur chiffre d'affaires

La sécurisation de leur activité grâce à des prix garantis plusieurs mois à l'avance et indépendants des cours mondiaux des matières premières,

Une rémunération qui s'inscrit sur un modèle durable et tient compte des aléas climatiques.

L'accès à l'expertise de plus de 260 professionnels de l'agronomie de Bonduelle : ingénieurs et techniciens (chefs de plaine ou chefs de culture) qui partagent avec eux leurs connaissances et savoir-faire.

Le socle de ce modèle a été formalisé dès les années 1990 avec la création d'une charte spécifique agronomique, diffusée en 7 langues, partout où Bonduelle est présent. 96% des agriculteurs partenaires sont signataires de cette charte, qui engage toutes les parties prenantes du groupe à être en cohérence avec l'exigence de Bonduelle, tant en terme de qualité de produits que de démarche responsable.

Zoom sur la zone Nord Picardie

Le Bassin Nord Picardie est le bassin historique de Bonduelle. C'est ici que le groupe a noué ses premières relations avec les partenaires producteurs, dont certains cultivent des terres pour Bonduelle depuis plusieurs générations.

De quelques hectares lors des premières campagnes, Bonduelle est passé aujourd'hui à 18 000 Ha cultivés dans la région avec un peu plus de 1200 producteurs partenaires. Plus de 30 légumes y sont cultivés et préparés sur les sites de Renescure (Nord), Vaulx Vraucourt (Pas-de-Calais) et Estrées-Mons (Somme).

Bonduelle travaille avec deux organisations de producteurs : OPLVERT et OPLINORD, avec qui des relations de partenariat fortes et pérennes ont été nouées.

L'OPLVERT présidée par Eric Legras, regroupe plus de 800 producteurs pour 14 000 hectares cultivés qui alimentent plus particulièrement la zone d'Estrées et de Vaulx-Vraucourt. Le partenariat avec Bonduelle, construit au fil des années, s'appuie sur des principes forts et durables.

Il s'agit pour l'organisation de sécuriser le revenu des producteurs, d'obtenir des produits de qualité en pratiquant une agriculture respectueuse de l'environnement et de la réglementation ; mais aussi d'accompagner Bonduelle sur de nouveaux marchés comme le bio ou les gammes spécifiques.

Des terres cultivées plus écologiquement

Le Groupe Bonduelle s'est donné un objectif à l'horizon 2025 : 100 % des surfaces cultivées avec une combinaison appropriée de techniques culturales alternatives. En Nord Picardie par exemple, différentes techniques sont utilisées pour :

Protéger les sols :

100% des parcelles en rotation longue,

100% des parcelles géolocalisées depuis 8 ans,

Essai long terme VEGESOL depuis 2010 : mise en évidence de l'intérêt des couverts dans une rotation longue.

Travail avec le réseau Innovaterre, un groupe d'agriculteurs qui échange autour de pratiques et idées novatrices (couverts multi-espèces adaptés aux spécificités des légumes par exemple)

Préserver les ressources en eau :

Bilans hydriques réalisés depuis 15 ans,

Outil d'aide à la décision connectés pour améliorer l'efficience de l'eau, mais aussi au savoir faire agronomique qui permet de privilégier, lorsque c'est possible, les variétés au système racinaire développé

Protéger les plantes de façon plus naturelle :

plus de 300 pièges à insectes

17 chefs de plaine en réseau qui suivent les cultures et conseillent les producteurs

100% des producteurs contrôlés via des analyses

1 bulletin hebdomadaire de suivi des cultures

Le site d'Estrées en quelques chiffres