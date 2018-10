Bonduelle : Le végétal pour nourrir l’Homme Les engagements de Bonduelle pour le futur

« Dérèglement climatique, épuisement des sols, déclin de la biodiversité. Autant de menaces qui pèsent sur l'équilibre de la nature et sur celui de l'humanité ». Le groupe Bonduelle, dans un Manifesto qu'il publie ce jour, fait le constat d'une urgence en matière de protection de l'environnement, de la nature et de la biodiversité et communique, pour la première fois et auprès de tous ses publics, sur les ambitions de l'entreprise autour de ces sujets.

La révolution végétale, un enjeu majeur pour la planète

A mi-chemin de la feuille de route de sa transformation (VegeGo!) qui se poursuit jusqu'en 2025, Bonduelle souhaite devenir le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale, étendant son champ d'action à l'ensemble du végétal et plus seulement au légume. Face aux défis environnementaux, Bonduelle pense ainsi que l'alimentation végétale est LA solution pour mieux nourrir et de façon durable les générations présentes et à venir, ne serait-ce que grâce à l'économie de ressources naturelles qu'elle permet.

Une nouvelle signature pour partager ses convictions

Dans cette logique, Bonduelle a choisi une nouvelle signature qui exprime ses convictions : la nature, notre futur. La nature, parce que ce sont les racines et le cœur de l'activité de Bonduelle et le futur parce que c'est la promesse que Bonduelle fait de participer à l'élaboration d'un monde meilleur à travers l'alimentation végétale et ce avec toutes les parties prenantes de son écosystème : Créons un futur meilleur à travers à l'alimentation végétale !

Une signature déployée en français

En tant que leader, Bonduelle veut montrer la voie et défendre une agro - écologie efficiente, intelligente et solidaire, résolument tournée vers l'avenir et le bien-vivre de la planète. Cette signature, la nature, notre futur, qui sera déployée en français dans le monde, revendique les origines familiales et françaises et témoigne de la vision durable d'une entreprise tournée vers l'avenir. Bonduelle a su se développer en déployant son modèle et son savoir-faire français partout là où l'entreprise est implantée. La France est le « potager de l'Europe » et un fleuron de la gastronomie mondialement réputé.

