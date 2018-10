Bonduelle : Résultats annuels 2017-2018

Au cours de son exercice 2017-2018 clos le 30 juin, le Groupe Bonduelle a réalisé pour la première fois de son histoire un chiffre d'affaires de 2 776,6 millions d'euros contre 2 288,1 millions d'euros lors du précédent exercice, soit une croissance de 21,4 % en données publiées. Cette forte évolution repose sur la consolidation en année pleine de l'activité de la société américaine Ready Pac Foods acquise au printemps 2017 (+23,6%), et sur la progression de celles réalisées dans le périmètre historique du Groupe Bonduelle (+0,3%), les changes (dollar US, dollar canadien et rouble russe) les impactant négativement (- 2,6 %).

Lire le communiqué